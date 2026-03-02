АПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

С 3 по 5 марта состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется во вторник, 3 марта: "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Борнмутом", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Бернли", а "Ливерпуль" сойдется с "Вулверхэмптоном".

В среду, 4 марта, "Астон Вилла" сразится с "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика, "Арсенал" поборется с "Брайтоном", "Манчестер Сити" примет "Ноттингем", а "Ньюкасл" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в четверг, 5 марта: "Тоттенхэм" попытается обыграть "Кристал Пэлас".

Расписание и результаты матчей 29-го тура АПЛ

Вторник, 3 марта

21:30 "Борнмут" — "Брентфорд"

21:30 "Эвертон" — "Бернли"

21:30 "Лидс" — "Сандерленд"

22:15 "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль"

Среда, 4 марта

21:30 "Астон Вилла" — "Челси"

21:30 "Брайтон" — "Арсенал"

21:30 "Манчестер Сити" — "Ноттингем"

21:30 "Фулхэм" — "Вест Хэм"

22:15 "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"

Четверг, 5 марта

22:00 "Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас"

Таблица АПЛ после 28-го тура

Таблица АПЛ после 28-го тура / sofascore.com

