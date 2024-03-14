АПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

16 – 17 марта состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде сыграет с "Бернли", "Лутон" примет "Ноттингем", а "Тоттенхэм" приедет в гости к "Фулхэму".

В воскресенье "Вест Хэм" дома сойдется с "Астон Виллой".

Остальные шесть поединков 29-го тура АПЛ перенесены на более поздний срок из-за проведения четвертьфиналов Кубка Англии.

В перенесенных матчах "Арсенал" Александра Зинченко в украинском дерби примет "Челси" Михаила Мудрика, "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Вулверхэмптону", Манчестер Юнайтед" примет "Шеффилд Юнайтед", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле будет противостоять "Ливерпулю", а "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Брайтоном".

Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

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После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (64 очка), который опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьем месте – "Манчестер Сити" (63). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (55). Пятым идет "Тоттенхэм" (53 + игра в запасе).

Матчи 30-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 30 – 31 марта.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 28-го тура

Таблица АПЛ после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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