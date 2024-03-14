АПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Большинство поединков этого тура перенесены из-за четвертьфиналов Кубка Англии.
16 – 17 марта состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка на выезде сыграет с "Бернли", "Лутон" примет "Ноттингем", а "Тоттенхэм" приедет в гости к "Фулхэму".
В воскресенье "Вест Хэм" дома сойдется с "Астон Виллой".
Остальные шесть поединков 29-го тура АПЛ перенесены на более поздний срок из-за проведения четвертьфиналов Кубка Англии.
В перенесенных матчах "Арсенал" Александра Зинченко в украинском дерби примет "Челси" Михаила Мудрика, "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Вулверхэмптону", Манчестер Юнайтед" примет "Шеффилд Юнайтед", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле будет противостоять "Ливерпулю", а "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Брайтоном".
Отметим, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.
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- После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (64 очка), который опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьем месте – "Манчестер Сити" (63). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (55). Пятым идет "Тоттенхэм" (53 + игра в запасе).
- Матчи 30-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 30 – 31 марта.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Суббота, 16 марта
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Воскресенье, 17 марта
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Перенесено
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 28-го тура
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