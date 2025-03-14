АПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура в лондонском дерби сразятся "Арсенал" и "Челси".
15-16 марта состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Вест Хэм", "Ноттингем" сойдется с "Ипсвичем", "Манчестер Сити" сыграет против "Брайтона", а "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка.
Завершится тур в воскресенье, когда в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко посоревнуется с "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика.
Матчи с участием "Ливерпуля" и "Ньюкасла" были пересечены из-за их дуэли в финале Кубка английской лиги, который состоится в воскресенье, 16 марта, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (70 очков), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (55 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (51 пункт). Топ-4 замыкает "Челси" (49 очков).
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
29 ТУР
|Среда, 19 февраля
|14:30
|АСТОН ВИЛЛА
|2:2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Суббота, 15 марта
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Воскресенье, 16 марта
|15:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|15:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|21:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Среда, 16 апреля
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
Таблица АПЛ после 28-го тура
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