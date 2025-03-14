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АПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Челси" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура в лондонском дерби сразятся "Арсенал" и "Челси".

15-16 марта состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Вест Хэм", "Ноттингем" сойдется с "Ипсвичем", "Манчестер Сити" сыграет против "Брайтона", а "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка.

Завершится тур в воскресенье, когда в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко посоревнуется с "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика.

Матчи с участием "Ливерпуля" и "Ньюкасла" были пересечены из-за их дуэли в финале Кубка английской лиги, который состоится в воскресенье, 16 марта, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (70 очков), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (55 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (51 пункт). Топ-4 замыкает "Челси" (49 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
29 ТУР
Среда, 19 февраля
14:30 АСТОН ВИЛЛА   2:2   ЛИВЕРПУЛЬ
Суббота, 15 марта
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 ИПСВИЧ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
19:30 БОРНМУТ   _:_   БРЕНТФОРД
Воскресенье, 16 марта
15:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЧЕЛСИ
15:30 ФУЛХЭМ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
21:00 ЛЕСТЕР   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Среда, 16 апреля
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС

Таблица АПЛ после 28-го тура

Таблица АПЛ после 28-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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