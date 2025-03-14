АПЛ: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура в лондонском дерби сразятся "Арсенал" и "Челси".

15-16 марта состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Вест Хэм", "Ноттингем" сойдется с "Ипсвичем", "Манчестер Сити" сыграет против "Брайтона", а "Борнмут" Ильи Забарного встретится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка.

Завершится тур в воскресенье, когда в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко посоревнуется с "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика.

Матчи с участием "Ливерпуля" и "Ньюкасла" были пересечены из-за их дуэли в финале Кубка английской лиги, который состоится в воскресенье, 16 марта, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (70 очков), который сыграл на один матч больше. На втором месте идет "Арсенал" (55 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (51 пункт). Топ-4 замыкает "Челси" (49 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

29 ТУР Среда, 19 февраля 14:30 АСТОН ВИЛЛА 2:2 ЛИВЕРПУЛЬ Суббота, 15 марта 17:00 ЭВЕРТОН _:_ ВЕСТ ХЭМ 17:00 ИПСВИЧ _:_ НОТТИНГЕМ 17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ БРАЙТОН 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30 БОРНМУТ _:_ БРЕНТФОРД Воскресенье, 16 марта 15:30 АРСЕНАЛ _:_ ЧЕЛСИ 15:30 ФУЛХЭМ _:_ ТОТТЕНХЭМ 21:00 ЛЕСТЕР _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Среда, 16 апреля 22:00 НЬЮКАСЛ _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС

Таблица АПЛ после 28-го тура

Таблица АПЛ после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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