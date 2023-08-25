АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

25 – 27 августа состоятся матчи 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком между "Челси" и "Лутоном". Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик пропустит эту встречу, поскольку накануне получил травму на тренировке.

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Тоттенхэмом". В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет принимать "Фулхэм", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле будет противостоять "Вулверхэмптону".

Завершится тур в воскресенье центральным матчем, в котором встретятся "Ньюкасл" и "Ливерпуль". Также в этот день действующий чемпион – "Манчестер Сити" – отправится в гости к "Шеффилд Юнайтед".

После 2-го тура таблицу АПЛ возглавляют "Брайтон", "Манчестер Сити" и "Арсенал", набравшие по 6 очков.

Матчи 4-го тура английской Премьер-лиги состоятся 1 – 3 сентября.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 25 августа 22:00 ЧЕЛСИ _:_ ЛУТОН Суббота, 26 августа 14:30 БОРНМУТ _:_ ТОТТЕНХЭМ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ФУЛХЭМ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 ЭВЕРТОН _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ НОТТИНГЕМ 19:30 БРАЙТОН _:_ ВЕСТ ХЭМ Воскресенье, 27 августа 16:00 БЕРНЛИ _:_ АСТОН ВИЛЛА 16:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 НЬЮКАСЛ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 2-го тура

Таблица АПЛ после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Устроили яркий флешмоб: британские футбольные клубы поздравили Украину с Днем Независимости

Будет играть вместе с Роналду: "Манчестер Сити" продал 5-кратного чемпиона АПЛ в Саудовскую Аравию

Гвардиола перенес операцию и пропустит ближайшие матчи "Манчестер Сити"