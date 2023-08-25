АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке тура "Ньюкасл" будет принимать "Ливерпуль".
25 – 27 августа состоятся матчи 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединком между "Челси" и "Лутоном". Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик пропустит эту встречу, поскольку накануне получил травму на тренировке.
В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Тоттенхэмом". В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет принимать "Фулхэм", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле будет противостоять "Вулверхэмптону".
Завершится тур в воскресенье центральным матчем, в котором встретятся "Ньюкасл" и "Ливерпуль". Также в этот день действующий чемпион – "Манчестер Сити" – отправится в гости к "Шеффилд Юнайтед".
- После 2-го тура таблицу АПЛ возглавляют "Брайтон", "Манчестер Сити" и "Арсенал", набравшие по 6 очков.
- Матчи 4-го тура английской Премьер-лиги состоятся 1 – 3 сентября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 25 августа
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЛУТОН
|Суббота, 26 августа
|14:30
|БОРНМУТ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|Воскресенье, 27 августа
|16:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|16:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 2-го тура
Читайте также:
Устроили яркий флешмоб: британские футбольные клубы поздравили Украину с Днем Независимости
Будет играть вместе с Роналду: "Манчестер Сити" продал 5-кратного чемпиона АПЛ в Саудовскую Аравию
Гвардиола перенес операцию и пропустит ближайшие матчи "Манчестер Сити"