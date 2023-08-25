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АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Александр Зинченко с дочерью / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Ньюкасл" будет принимать "Ливерпуль".

25 – 27 августа состоятся матчи 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком между "Челси" и "Лутоном". Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик пропустит эту встречу, поскольку накануне получил травму на тренировке.

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Тоттенхэмом". В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко будет принимать "Фулхэм", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле будет противостоять "Вулверхэмптону".

Завершится тур в воскресенье центральным матчем, в котором встретятся "Ньюкасл" и "Ливерпуль". Также в этот день действующий чемпион – "Манчестер Сити" – отправится в гости к "Шеффилд Юнайтед".

  • После 2-го тура таблицу АПЛ возглавляют "Брайтон", "Манчестер Сити" и "Арсенал", набравшие по 6 очков.
  • Матчи 4-го тура английской Премьер-лиги состоятся 1 – 3 сентября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 25 августа
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   ЛУТОН
Суббота, 26 августа
14:30 БОРНМУТ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НОТТИНГЕМ
19:30 БРАЙТОН   _:_   ВЕСТ ХЭМ
Воскресенье, 27 августа
16:00 БЕРНЛИ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
16:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 2-го тура

Таблица АПЛ после 2-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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