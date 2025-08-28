АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Ливерпуль" – "Арсенал" / © Associated Press

С 30 по 31 августа состоятся матчи третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 30 августа, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Фулхэм", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Сандерлендом", "Тоттенхэм" поборется с "Борнмутом", а "Ньюкасл" померяется силами с "Лидсом".

В воскресенье, 31 августа, "Манчестер Сити" встретится с "Брайтоном", а в центральном поединке тура действующий чемпион "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

Расписание и результаты матчей 3-го тура АПЛ

Суббота, 30 августа

14:30 "Челси" – "Фулхэм"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Эвертон"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"

17:00 "Сандерленд" – "Брентфорд"

17:00 "Тоттенхэм" – "Борнмут"

19:30 "Лидс" – "Ньюкасл"

Воскресенье, 31 августа

16:00 "Брайтон" – "Манчестер Сити"

16:00 "Ноттингем" – "Вест Хэм"

18:30 "Ливерпуль" – "Арсенал"

21:00 "Астон Вилла" – "Кристал Пэлас"

Таблица АПЛ после 2-го тура

Таблица АПЛ после 2-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка английской лиги от команды четвертого дивизиона.