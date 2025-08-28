- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите результаты всех поединков третьего тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 30 по 31 августа состоятся матчи третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 30 августа, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Фулхэм", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Вулверхэмптоном", "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Сандерлендом", "Тоттенхэм" поборется с "Борнмутом", а "Ньюкасл" померяется силами с "Лидсом".
В воскресенье, 31 августа, "Манчестер Сити" встретится с "Брайтоном", а в центральном поединке тура действующий чемпион "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал" украинца Александра Зинченко.
Расписание и результаты матчей 3-го тура АПЛ
Суббота, 30 августа
14:30 "Челси" – "Фулхэм"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Эвертон"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"
17:00 "Сандерленд" – "Брентфорд"
17:00 "Тоттенхэм" – "Борнмут"
19:30 "Лидс" – "Ньюкасл"
Воскресенье, 31 августа
16:00 "Брайтон" – "Манчестер Сити"
16:00 "Ноттингем" – "Вест Хэм"
18:30 "Ливерпуль" – "Арсенал"
21:00 "Астон Вилла" – "Кристал Пэлас"
Таблица АПЛ после 2-го тура
