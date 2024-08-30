АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

31 августа – 1 сентября будут сыграны матчи третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Арсенал" Александра Зинченко на своем поле встретится с "Брайтоном".

В тот же день "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Саутгемптон", "Эвертон" Виталия Миколенко дома сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного, а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Вест Хэму".

Завершится тур в воскресенье: "Ньюкасл" будет принимать "Тоттенхэм", "Челси" Михаила Мудрика на собственном стадионе попытается одолеть "Кристал Пэлас", а в центральном поединке тура сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Отметим, что матчи четвертого тура АПЛ состоятся уже после международной паузы, 14-15 сентября.

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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Суббота, 31 августа 14:30 АРСЕНАЛ _:_ БРАЙТОН 17:00 БРЕНТФОРД _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 ЭВЕРТОН _:_ БОРНМУТ 17:00 ИПСВИЧ _:_ ФУЛХЭМ 17:00 ЛЕСТЕР _:_ АСТОН ВИЛЛА 17:00 НОТТИНГЕМ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30 ВЕСТ ХЭМ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Воскресенье, 1 сентября 15:30 НЬЮКАСЛ _:_ ТОТТЕНХЭМ 15:30 ЧЕЛСИ _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 2-го тура

Таблица АПЛ после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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