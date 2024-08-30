АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" примет "Ливерпуль".
31 августа – 1 сентября будут сыграны матчи третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Арсенал" Александра Зинченко на своем поле встретится с "Брайтоном".
В тот же день "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Саутгемптон", "Эвертон" Виталия Миколенко дома сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного, а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Вест Хэму".
Завершится тур в воскресенье: "Ньюкасл" будет принимать "Тоттенхэм", "Челси" Михаила Мудрика на собственном стадионе попытается одолеть "Кристал Пэлас", а в центральном поединке тура сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Отметим, что матчи четвертого тура АПЛ состоятся уже после международной паузы, 14-15 сентября.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Суббота, 31 августа
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Воскресенье, 1 сентября
|15:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|15:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 2-го тура
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