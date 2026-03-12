АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" — "Эвертон" / © Associated Press

С 14 по 16 марта состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в субботу, 14 марта: лидер чемпионата "Арсенал" примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Ньюкаслом", а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Вест Хэму".

В воскресенье, 15 марта, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Астон Виллой", а "Ливерпуль" поборется с "Тоттенхэмом".

Завершится тур в понедельник, 16 марта: "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Вулверхэмптон".

Расписание и результаты матчей 30-го тура АПЛ

Суббота, 14 марта

17:00 "Бернли" — "Борнмут"

17:00 "Сандерленд" — "Брайтон"

19:30 "Арсенал" — "Эвертон"

19:30 "Челси" — "Ньюкасл"

22:00 "Вест Хэм" — "Манчестер Сити"

Воскресенье, 15 марта

16:00 "Кристал Пэлас" — "Лидс"

16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла"

16:00 "Ноттингем" — "Фулхэм"

18:30 "Ливерпуль" — "Тоттенхэм"

Понедельник, 16 марта

22:00 "Брентфорд" — "Вулверхэмптон"

Таблица АПЛ после 29-го тура

Таблица АПЛ после 29-го тура / x.com/premierleague

