АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 30-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 14 по 16 марта состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в субботу, 14 марта: лидер чемпионата "Арсенал" примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Ньюкаслом", а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Вест Хэму".
В воскресенье, 15 марта, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Астон Виллой", а "Ливерпуль" поборется с "Тоттенхэмом".
Завершится тур в понедельник, 16 марта: "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Вулверхэмптон".
Расписание и результаты матчей 30-го тура АПЛ
Суббота, 14 марта
17:00 "Бернли" — "Борнмут"
17:00 "Сандерленд" — "Брайтон"
19:30 "Арсенал" — "Эвертон"
19:30 "Челси" — "Ньюкасл"
22:00 "Вест Хэм" — "Манчестер Сити"
Воскресенье, 15 марта
16:00 "Кристал Пэлас" — "Лидс"
16:00 "Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла"
16:00 "Ноттингем" — "Фулхэм"
18:30 "Ливерпуль" — "Тоттенхэм"
Понедельник, 16 марта
22:00 "Брентфорд" — "Вулверхэмптон"
Таблица АПЛ после 29-го тура
