АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Манчестер Сити" и "Арсенал".
30 – 31 марта состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу в украинском дерби встретятся "Борнмут" Ильи Забарного и "Эвертон" Виталия Миколенко.
Также в этот день "Челси" Михаила Мудрика примет "Бернли", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Манчестер Юнайтед".
В воскресенье "Ливерпуль" померяется силами с "Брайтоном", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Манчестер Сити" и "Арсенал" Александра Зинченко.
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на шесть зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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- После 29-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (64 очка), который опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьем месте – "Манчестер Сити" (63).
- Матчи 31-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 4 апреля..
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
|Суббота, 30 марта
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 31 марта
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 29-го тура
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