АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

30 – 31 марта состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу в украинском дерби встретятся "Борнмут" Ильи Забарного и "Эвертон" Виталия Миколенко.

Также в этот день "Челси" Михаила Мудрика примет "Бернли", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Ливерпуль" померяется силами с "Брайтоном", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Манчестер Сити" и "Арсенал" Александра Зинченко.

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на шесть зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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После 29-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (64 очка), который опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьем месте – "Манчестер Сити" (63).

Матчи 31-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 4 апреля..

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 29-го тура

Таблица АПЛ после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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