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АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Арсенал" – "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся "Манчестер Сити" и "Арсенал".

30 – 31 марта состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу в украинском дерби встретятся "Борнмут" Ильи Забарного и "Эвертон" Виталия Миколенко.

Также в этот день "Челси" Михаила Мудрика примет "Бернли", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Ливерпуль" померяется силами с "Брайтоном", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Манчестер Сити" и "Арсенал" Александра Зинченко.

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на шесть зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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  • После 29-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (64 очка), который опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьем месте – "Манчестер Сити" (63).
  • Матчи 31-го тура английской Премьер-лиги состоятся 2 – 4 апреля..
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Суббота, 30 марта
14:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЛУТОН
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   БЕРНЛИ
17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ФУЛХЭМ
19:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 31 марта
16:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БРАЙТОН
18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 29-го тура

Таблица АПЛ после 29-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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