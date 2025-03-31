АПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Виталий Миколенко против Мохамеда Салаха, "Ливерпуль" – "Эвертон" / © Associated Press

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1-3 апреля состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Во вторник "Арсенал" Александра Зинченко примет "Фулхэм", а "Ноттингем" сразится с "Манчестер Юнайтед".

В среду "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Ипсвичем", "Брайтон" сыграет с "Астон Виллой", "Манчестер Сити" будет принимать "Лестер", "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Ньюкаслом", а "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Ливерпулю".

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Завершится тур в четверг: "Челси" отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика померяется силами с "Тоттенхэмом".

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За девять туров до конца таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (70 очков). На втором месте идет Арсенал (58 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (54 пункта). На четвертой и пятой позициях соответственно расположились "Челси" (49 очков) и "Манчестер Сити" (48 баллов).

Расписание и результаты матчей 30-го тура АПЛ

Вторник, 1 апреля

21:45 "Арсенал" – "Фулхэм"

21:45 "Вулверхэмптон" – "Вест Хэм"

22:00 "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед"

Среда, 2 апреля

21:45 "Борнмут" – "Ипсвич"

21:45 "Брайтон" – "Астон Вилла"

21:45 "Манчестер Сити" – "Лестер"

21:45 "Ньюкасл" – "Брентфорд"

21:45 "Саутгемптон" – "Кристал Пэлас"

22:00 "Ливерпуль" – "Эвертон"

Четверг, 3 апреля

22:00 "Челси" – "Тоттенхэм"

Таблица АПЛ после 29-го тура

Таблица АПЛ после 29-го тура / © flashscore.ua