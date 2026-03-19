- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 31-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 22 марта состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 20 марта: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Борнмутом".
В субботу, 21 марта, "Ливерпуль" сразится с "Брайтоном", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сойдется с "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика, а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сыграет с "Лидом".
В воскресенье, 22 марта, "Ньюкасл" примет "Сандерленд", "Астон Вилла" померяется силами с "Вест Хэмом", а "Тоттенхэм" будет противостоять "Ноттингему".
Поединки с участием "Арсенала" и "Манчестер Сити" перенесены, потому что эти клубы 22 марта сразятся между собой в финале Кубка английской лиги.
Расписание и результаты матчей 31-го тура АПЛ
Среда, 18 февраля
"Вулверхэмптон" — "Арсенал" — 2:2
Пятница, 20 марта
22:00 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"
Суббота, 21 марта
14:30 "Брайтон" — "Ливерпуль"
17:00 "Фулхэм" — "Бернли"
19:30 "Эвертон" — "Челси"
22:00 "Лидс" — "Брентфорд"
Воскресенье, 22 марта
14:00 "Ньюкасл" — "Сандерленд"
16:15 "Астон Вилла" — "Вест Хэм"
16:15 "Тоттенхэм" — "Ноттингем"
Перенесен
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас"
Таблица АПЛ после 30-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).
