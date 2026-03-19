АПЛ: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Болельщики "Ливерпуля"

С 20 по 22 марта состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 20 марта: "Манчестер Юнайтед" встретится с "Борнмутом".

В субботу, 21 марта, "Ливерпуль" сразится с "Брайтоном", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сойдется с "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика, а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сыграет с "Лидом".

В воскресенье, 22 марта, "Ньюкасл" примет "Сандерленд", "Астон Вилла" померяется силами с "Вест Хэмом", а "Тоттенхэм" будет противостоять "Ноттингему".

Поединки с участием "Арсенала" и "Манчестер Сити" перенесены, потому что эти клубы 22 марта сразятся между собой в финале Кубка английской лиги.

Расписание и результаты матчей 31-го тура АПЛ

Среда, 18 февраля

"Вулверхэмптон" — "Арсенал" — 2:2

Пятница, 20 марта

22:00 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"

Суббота, 21 марта

14:30 "Брайтон" — "Ливерпуль"

17:00 "Фулхэм" — "Бернли"

19:30 "Эвертон" — "Челси"

22:00 "Лидс" — "Брентфорд"

Воскресенье, 22 марта

14:00 "Ньюкасл" — "Сандерленд"

16:15 "Астон Вилла" — "Вест Хэм"

16:15 "Тоттенхэм" — "Ноттингем"

Перенесен

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас"

Таблица АПЛ после 30-го тура

Таблица АПЛ после 30-го тура

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.