АПЛ: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

2 – 4 апреля состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Во вторник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сразится с "Ньюкаслом", а "Борнмут" еще одного защитника сборной Украины Ильи Забарного примет "Кристал Пэлас".

В среду "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сыграет с "Лутоном", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка дома встретится с "Брайтоном", а "Манчестер Сити" будет принимать "Астон Виллу".

Завершится тур в четверг: "Ливерпуль" дома сойдется с "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в центральном матче тура примет "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на шесть зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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После 30-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (67 очков). На второй позиции – "Арсенал" (65). На третьем месте – "Манчестер Сити" (64).

Матчи 32-го тура английской Премьер-лиги состоятся 6 – 7 апреля.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 30-го тура

Таблица АПЛ после 30-го тура / Фото: flashscore.ua

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