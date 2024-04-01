АПЛ: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Челси" сойдется с "Манчестер Юнайтед".
2 – 4 апреля состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Во вторник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сразится с "Ньюкаслом", а "Борнмут" еще одного защитника сборной Украины Ильи Забарного примет "Кристал Пэлас".
В среду "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сыграет с "Лутоном", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка дома встретится с "Брайтоном", а "Манчестер Сити" будет принимать "Астон Виллу".
Завершится тур в четверг: "Ливерпуль" дома сойдется с "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в центральном матче тура примет "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на шесть зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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- После 30-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (67 очков). На второй позиции – "Арсенал" (65). На третьем месте – "Манчестер Сити" (64).
- Матчи 32-го тура английской Премьер-лиги состоятся 6 – 7 апреля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
|Вторник, 2 апреля
|21:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|21:45
|БЕРНЛИ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|21:45
|БОРНМУТ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|22:15
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Среда, 3 апреля
|21:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛУТОН
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БРАЙТОН
|22:15
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Четверг, 4 апреля
|21:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|22:15
|ЧЕЛСИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 30-го тура
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