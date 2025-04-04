АПЛ: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и коуч "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим / © Associated Press

Реклама

5-7 апреля состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко сразится с "Арсеналом" Александра Зинченко , "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Вест Хэму", а "Ноттингем" сойдется с "Астон Виллой".

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Челси" отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика.

Реклама

В тот же день "Тоттенхэм" встретится с "Саутгемптоном", "Ливерпуль" будет гостить у "Фулхэма", а в центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити".

Завершится тур в понедельник игрой между "Лестером" и "Ньюкаслом".

Расписание и результаты матчей 31-го тура АПЛ

Суббота, 5 апреля

14:30 "Эвертон" – "Арсенал"

17:00 "Вест Хэм" – "Борнмут"

17:00 "Ипсвич" – "Вулверхэмптон"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Брайтон"

19:30 "Астон Вилла" – "Ноттингем"

Воскресенье, 6 апреля

16:00 "Брентфорд" – "Челси"

16:00 "Тоттенхэм" – "Саутгемптон"

16:00 "Фулхэм" – "Ливерпуль"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

Понедельник, 7 апреля

22:00 "Лестер" – "Ньюкасл"

За восемь туров до конца таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (73 очка). На втором месте идет "Арсенал" (61 балл). Третью строчку занимает "Ноттингем" (57 пунктов). Далее расположились "Челси" (52 очка), "Манчестер Сити" (51 балл) и "Ньюкасл" (50 пунктов), который имеет матч в запасе.

Таблица АПЛ после 30-го тура

Таблица АПЛ после 30-го тура / © flashscore.ua

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.