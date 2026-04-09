АПЛ: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 32-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 10 по 13 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 10 апреля, игрой между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном".
В субботу, 11 апреля, лидер чемпионата "Арсенал" примет "Борнмут", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко, а "Ливерпуль" сыграет с "Фулхэмом".
В воскресенье, 12 апреля, "Астон Вилла" поборется с "Ноттингемом", "Сандерленд" примет "Тоттенхэм", а "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сойдется с "Манчестер Сити".
Завершится тур в понедельник, 13 апреля, когда "Манчестер Юнайтед" примет "Лидс".
Расписание и результаты матчей 32-го тура АПЛ
Пятница, 10 апреля
22:00 "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон"
Суббота, 11 апреля
14:30 "Арсенал" — "Борнмут"
17:00 "Бернли" — "Брайтон"
17:00 "Брентфорд" — "Эвертон"
19:30 "Ливерпуль" — "Фулхэм"
Воскресенье, 12 апреля
16:00 "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл"
16:00 "Ноттингем" — "Астон Вилла"
16:00 "Сандерленд" — "Тоттенхэм"
18:30 "Челси" — "Манчестер Сити"
Понедельник, 13 апреля
22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Лидс"
Таблица АПЛ после 31-го тура
