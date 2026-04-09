АПЛ: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Челси" — "Манчестер Сити"

С 10 по 13 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 10 апреля, игрой между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном".

В субботу, 11 апреля, лидер чемпионата "Арсенал" примет "Борнмут", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко, а "Ливерпуль" сыграет с "Фулхэмом".

В воскресенье, 12 апреля, "Астон Вилла" поборется с "Ноттингемом", "Сандерленд" примет "Тоттенхэм", а "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сойдется с "Манчестер Сити".

Завершится тур в понедельник, 13 апреля, когда "Манчестер Юнайтед" примет "Лидс".

Расписание и результаты матчей 32-го тура АПЛ

Пятница, 10 апреля

22:00 "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон"

Суббота, 11 апреля

14:30 "Арсенал" — "Борнмут"

17:00 "Бернли" — "Брайтон"

17:00 "Брентфорд" — "Эвертон"

19:30 "Ливерпуль" — "Фулхэм"

Воскресенье, 12 апреля

16:00 "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл"

16:00 "Ноттингем" — "Астон Вилла"

16:00 "Сандерленд" — "Тоттенхэм"

18:30 "Челси" — "Манчестер Сити"

Понедельник, 13 апреля

22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Лидс"

Таблица АПЛ после 31-го тура

