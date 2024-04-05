АПЛ: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" примет "Ливерпуль".
6 – 7 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде попытается обыграть "Кристал Пэлас".
Также в этот день будет сыгран ряд матчей с участием украинцев. "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Астон Вилле", "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Бернли", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сойдется с "Лутоном", а "Арсенал" Александра Зинченко будет гостить у "Брайтона".
Завершится тур в воскресенье: в центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль", "Челси" Михаила Мудрика на выезде будет противостоять "Шеффилд Юнайтед", а "Тоттенхэм" на своем поле встретится с "Ноттингемом".
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на шесть зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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- После 31-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (70 очков). На второй позиции – "Арсенал" (68). На третьем месте – "Манчестер Сити" (67).
- Матчи 33-го тура английской Премьер-лиги состоятся 13 – 15 апреля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
|Суббота, 6 апреля
|14:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 7 апреля
|17:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|19:30
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЧЕЛСИ
|20:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
Таблица АПЛ после 31-го тура
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