АПЛ: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

6 – 7 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде попытается обыграть "Кристал Пэлас".

Также в этот день будет сыгран ряд матчей с участием украинцев. "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Астон Вилле", "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Бернли", "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сойдется с "Лутоном", а "Арсенал" Александра Зинченко будет гостить у "Брайтона".

Завершится тур в воскресенье: в центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль", "Челси" Михаила Мудрика на выезде будет противостоять "Шеффилд Юнайтед", а "Тоттенхэм" на своем поле встретится с "Ноттингемом".

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на шесть зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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После 31-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (70 очков). На второй позиции – "Арсенал" (68). На третьем месте – "Манчестер Сити" (67).

Матчи 33-го тура английской Премьер-лиги состоятся 13 – 15 апреля.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 31-го тура

Таблица АПЛ после 31-го тура / Фото: flashscore.ua

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