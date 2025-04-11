АПЛ: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Фанаты "Ливерпуля" / © Associated Press

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12-14 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Кристал Пэлас", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Ноттингемом", "Астон Вилла" сразится с "Саутгемптоном", а "Арсенал" Александра Зинченко будет противостоять "Брентфорду" Егора Ярмолюка.

В воскресенье "Тоттенхэм" сойдется с "Вулверхэмптоном", "Ливерпуль" примет "Вест Хэм", "Челси" отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика поборется с "Ипсвичем", а "Ньюкасл" померяется силами с "Манчестер Юнайтед".

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Завершится тур в понедельник, когда "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать "Фулхэм".

Расписание и результаты матчей 32-го тура АПЛ

Суббота, 12 апреля

14:30 "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Брайтон" – "Лестер"

17:00 "Ноттингем" – "Эвертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Астон Вилла"

19:30 "Арсенал" – "Брентфорд"

Воскресенье, 13 апреля

16:00 "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм"

16:00 "Ливерпуль" – "Вест Гэм"

16:00 "Челси" - "Ипсвич"

18:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 14 апреля

22:00 "Борнмут" – "Фулхэм"

За семь туров до конца таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (73 очка). На втором месте идет "Арсенал" (62 балла). Третью строчку занимает "Ноттингем" (57 пунктов). Далее расположились "Челси" (53 очка), "Ньюкасл" (53 пункта), который имеет матч в запасе, и "Манчестер Сити" (52 балла).

Таблица АПЛ после 31-го тура

Таблица АПЛ после 31-го тура / © flashscore.ua

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