АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Сити" — "Арсенал" / © Associated Press

С 18 по 20 апреля состоятся матчи 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 18 апреля, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Фулхэм", "Ньюкасл" сыграет с "Борнмутом", "Тоттенхэм" сойдется с "Брайтоном", а "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье, 19 апреля, "Астон Вилла" сразится с "Сандерлендом", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Ливерпулем", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять лидеры чемпионата — "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Завершится тур в понедельник, 20 апреля: "Кристал Пэлас", который станет соперником донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги конференций, будет принимать "Вест Хэм".

Расписание и результаты матчей 33-го тура АПЛ

Суббота, 18 апреля

14:30 "Брентфорд" — "Фулхэм"

17:00 "Лидс" — "Вулверхэмптон"

17:00 "Ньюкасл" — "Борнмут"

19:30 "Тоттенхэм" — "Брайтон"

22:00 "Челси" — "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 19 апреля

16:00 "Астон Вилла" — "Сандерленд"

16:00 "Эвертон" — "Ливерпуль"

16:00 "Ноттингем" — "Бернли"

18:30 "Манчестер Сити" — "Арсенал"

Понедельник, 20 апреля

22:00 "Кристал Пэлас" — "Вест Хэм"

Таблица АПЛ после 32-го тура

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).

