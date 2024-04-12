АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" встретится с "Астон Виллой".
13 – 15 апреля состоятся матчи 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом".
В этот же день "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Сити" дома сыграет с "Лутоном", а "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле сразится с "Манчестер Юнайтед".
В воскресенье "Ливерпуль" на домашней арене попытается обыграть "Кристал Пэлас", а в центральном матче тура "Арсенал" Александра Зинченко будет принимать "Астон Виллу".
Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика в родных стенах встретится с "Эвертоном" Виталия Миколенко.
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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- После 32-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (71 очко), который опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьем месте – "Манчестер Сити" (70).
- Матчи 34-го тура английской Премьер-лиги состоятся 20 – 21 апреля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
|Суббота, 13 апреля
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 14 апреля
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Понедельник, 15 апреля
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЭВЕРТОН
Таблица АПЛ после 32-го тура
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