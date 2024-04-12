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АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Астон Вилла" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Арсенал" встретится с "Астон Виллой".

13 – 15 апреля состоятся матчи 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом".

В этот же день "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Сити" дома сыграет с "Лутоном", а "Борнмут" Ильи Забарного на своем поле сразится с "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Ливерпуль" на домашней арене попытается обыграть "Кристал Пэлас", а в центральном матче тура "Арсенал" Александра Зинченко будет принимать "Астон Виллу".

Завершится тур в понедельник, когда "Челси" Михаила Мудрика в родных стенах встретится с "Эвертоном" Виталия Миколенко.

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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  • После 32-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (71 очко), который опережает "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьем месте – "Манчестер Сити" (70).
  • Матчи 34-го тура английской Премьер-лиги состоятся 20 – 21 апреля.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Суббота, 13 апреля
14:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 БЕРНЛИ   _:_   БРАЙТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЛУТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
19:30 БОРНМУТ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 14 апреля
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ФУЛХЭМ
16:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Понедельник, 15 апреля
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   ЭВЕРТОН

Таблица АПЛ после 32-го тура

Таблица АПЛ после 32-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 32-го тура / Фото: flashscore.ua

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