АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" / © Associated Press

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19-21 апреля состоятся матчи 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Брайтон", "Эвертон" Виталия Миколенко сойдется с "Манчестер Сити", "Борнмут" Ильи Забарного сыграет против "Кристал Пэлас", а "Астон Вилла" сразится с "Ньюкаслом".

В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ипсвичем", "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон", "Челси" отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика померяется силами с "Фулхэмом", а "Ливерпуль" приедет в гости к "Лестеру".

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Завершится тур в понедельник, когда "Тоттенхэм" будет принимать "Ноттингем".

Расписание и результаты матчей 33-го тура АПЛ

Суббота, 19 апреля

17:00 "Брентфорд" – "Брайтон"

17:00 "Вест Хэм" – "Саутгемптон"

17:00 "Эвертон" – "Манчестер Сити"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Борнмут"

19:30 "Астон Вилла" – "Ньюкасл"

Воскресенье, 20 апреля

16:00 "Ипсвич" – "Арсенал"

16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

16:00 "Фулхэм" – "Челси"

18:30 "Лестер" – "Ливерпуль"

Понедельник, 21 апреля

22:00 "Тоттенхэм" – "Ноттингем"

За шесть туров до конца таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (76 очков). На втором месте идет "Арсенал" (63 балла). Третью строчку занимает "Ньюкасл" (59 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Ноттингем" (57 очков) и "Манчестер Сити" (55 баллов).

Таблица АПЛ после 32-го тура

Таблица АПЛ после 32-го тура / © flashscore.ua

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