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АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица
Уже в этом туре "Ливерпуль" может досрочно гарантировать себе чемпионство.
19-21 апреля состоятся матчи 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Брайтон", "Эвертон" Виталия Миколенко сойдется с "Манчестер Сити", "Борнмут" Ильи Забарного сыграет против "Кристал Пэлас", а "Астон Вилла" сразится с "Ньюкаслом".
В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Ипсвичем", "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон", "Челси" отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика померяется силами с "Фулхэмом", а "Ливерпуль" приедет в гости к "Лестеру".
Завершится тур в понедельник, когда "Тоттенхэм" будет принимать "Ноттингем".
Расписание и результаты матчей 33-го тура АПЛ
Суббота, 19 апреля
17:00 "Брентфорд" – "Брайтон"
17:00 "Вест Хэм" – "Саутгемптон"
17:00 "Эвертон" – "Манчестер Сити"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Борнмут"
19:30 "Астон Вилла" – "Ньюкасл"
Воскресенье, 20 апреля
16:00 "Ипсвич" – "Арсенал"
16:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
16:00 "Фулхэм" – "Челси"
18:30 "Лестер" – "Ливерпуль"
Понедельник, 21 апреля
22:00 "Тоттенхэм" – "Ноттингем"
За шесть туров до конца таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (76 очков). На втором месте идет "Арсенал" (63 балла). Третью строчку занимает "Ньюкасл" (59 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Ноттингем" (57 очков) и "Манчестер Сити" (55 баллов).
Таблица АПЛ после 32-го тура
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