АПЛ: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

С 21 по 27 апреля состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется во вторник, 21 апреля: "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Брайтоном".

В среду, 22 апреля, "Манчестер Сити" будет противостоять "Бернли", а "Борнмут" встретится с "Лидсом".

В пятницу, 24 апреля, "Сандерленд" померяется силами с "Ноттингемом".

В субботу, 25 апреля, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Вулверхэмптоном", "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас", а "Арсенал" сойдется с "Ньюкаслом".

Завершится тур в понедельник, 27 апреля: "Манчестер Юнайтед" примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

Расписание и результаты матчей 34-го тура АПЛ

Вторник, 21 апреля

22:00 "Брайтон" — "Челси"

Среда, 22 апреля

22:00 "Бернли" — "Манчестер Сити"

22:00 "Борнмут" — "Лидс"

Пятница, 24 апреля

22:00 "Сандерленд" — "Ноттингем"

Суббота, 25 апреля

14:30 "Фулхэм" — "Астон Вилла"

17:00 "Вест Хэм" — "Эвертон"

17:00 "Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм"

17:00 "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"

19:30 "Арсенал" — "Ньюкасл"

Понедельник, 27 апреля

22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд"

Таблица АПЛ после 33-го тура

Таблица АПЛ после 33-го тура / sofascore.com

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" одолел "Арсенал" в матче лидеров АПЛ.

Также мы рассказывали, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии и обновила рекорд.