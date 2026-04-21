АПЛ: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 34-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 21 по 27 апреля состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется во вторник, 21 апреля: "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Брайтоном".
В среду, 22 апреля, "Манчестер Сити" будет противостоять "Бернли", а "Борнмут" встретится с "Лидсом".
В пятницу, 24 апреля, "Сандерленд" померяется силами с "Ноттингемом".
В субботу, 25 апреля, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" сыграет с "Вулверхэмптоном", "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас", а "Арсенал" сойдется с "Ньюкаслом".
Завершится тур в понедельник, 27 апреля: "Манчестер Юнайтед" примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
Расписание и результаты матчей 34-го тура АПЛ
Вторник, 21 апреля
22:00 "Брайтон" — "Челси"
Среда, 22 апреля
22:00 "Бернли" — "Манчестер Сити"
22:00 "Борнмут" — "Лидс"
Пятница, 24 апреля
22:00 "Сандерленд" — "Ноттингем"
Суббота, 25 апреля
14:30 "Фулхэм" — "Астон Вилла"
17:00 "Вест Хэм" — "Эвертон"
17:00 "Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм"
17:00 "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"
19:30 "Арсенал" — "Ньюкасл"
Понедельник, 27 апреля
22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд"
Таблица АПЛ после 33-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).
