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АПЛ: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Фанаты "Арсенала" с баннером в поддержку Украины / Фото: Associated Press

Три поединка тура перенесены из-за полуфиналов Кубка Англии.

20 – 21 апреля состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Лутону", а "Арсенал" Александра Зинченко на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".

В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Ноттингем", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Астон Вилле", а "Ливерпуль" на выезде сразится с "Фулхэмом".

Три поединка этого тура перенесены из-за полуфиналов Кубка Англии – за выход в финал "Манчестер Сити" 20 апреля сыграет против "Челси" Михаила Мудрика, днем позже "Манчестер Юнайтед" сойдется с представителем Чемпионшипа "Ковентри Сити".

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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  • После 33-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (73 очка). Далее расположились "Арсенал" и "Ливерпуль", которые имеют по 71 баллу. Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (63 пункта).
  • Матчи 35-го тура английской Премьер-лиги состоятся 27 – 28 апреля.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Суббота, 20 апреля
17:00 ЛУТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   БЕРНЛИ
21:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 21 апреля
15:30 ЭВЕРТОН   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БОРНМУТ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ВЕСТ ХЭМ
18:30 ФУЛХЭМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Вторник, 14 мая
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Среда, 15 мая
21:45 БРАЙТОН   _:_   ЧЕЛСИ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 33-го тура

Таблица АПЛ после 33-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 33-го тура / Фото: flashscore.ua

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