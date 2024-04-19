АПЛ: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

20 – 21 апреля состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Лутону", а "Арсенал" Александра Зинченко на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".

В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Ноттингем", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Астон Вилле", а "Ливерпуль" на выезде сразится с "Фулхэмом".

Три поединка этого тура перенесены из-за полуфиналов Кубка Англии – за выход в финал "Манчестер Сити" 20 апреля сыграет против "Челси" Михаила Мудрика, днем позже "Манчестер Юнайтед" сойдется с представителем Чемпионшипа "Ковентри Сити".

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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После 33-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (73 очка). Далее расположились "Арсенал" и "Ливерпуль", которые имеют по 71 баллу. Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (63 пункта).

Матчи 35-го тура английской Премьер-лиги состоятся 27 – 28 апреля.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 33-го тура

Таблица АПЛ после 33-го тура / Фото: flashscore.ua

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