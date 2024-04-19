АПЛ: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Три поединка тура перенесены из-за полуфиналов Кубка Англии.
20 – 21 апреля состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка приедет в гости к "Лутону", а "Арсенал" Александра Зинченко на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".
В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Ноттингем", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Астон Вилле", а "Ливерпуль" на выезде сразится с "Фулхэмом".
Три поединка этого тура перенесены из-за полуфиналов Кубка Англии – за выход в финал "Манчестер Сити" 20 апреля сыграет против "Челси" Михаила Мудрика, днем позже "Манчестер Юнайтед" сойдется с представителем Чемпионшипа "Ковентри Сити".
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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- После 33-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (73 очка). Далее расположились "Арсенал" и "Ливерпуль", которые имеют по 71 баллу. Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (63 пункта).
- Матчи 35-го тура английской Премьер-лиги состоятся 27 – 28 апреля.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Суббота, 20 апреля
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|БЕРНЛИ
|21:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 21 апреля
|15:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Вторник, 14 мая
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Среда, 15 мая
|21:45
|БРАЙТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблица АПЛ после 33-го тура
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