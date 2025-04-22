АПЛ: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" / © Associated Press

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С 22 апреля по 1 мая состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется во вторник: "Манчестер Сити" сыграет с "Астон Виллой". В среду "Арсенал" Александра Зинченко примет "Кристал Пэлас".

Эти поединки вынесены ранее, поскольку 26-27 апреля будут сыграны полуфинальные матчи Кубка Англии: "Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" и "Ноттингем" – "Манчестер Сити".

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Тур продолжится в субботу, в том числе "Челси" отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика сразится с "Эвертоном" Виталия Миколенко.

В воскресенье "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" может оформить чемпионство в игре с "Тоттенхэмом".

Завершится тур 1 мая, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Ноттингемом".

Расписание и результаты матчей 34-го тура АПЛ

Вторник, 22 апреля

22:00 "Манчестер Сити" – "Астон Вилла"

Среда, 23 апреля

22:00 "Арсенал" – "Кристал Пэлас"

Суббота, 26 апреля

14:30 "Челси" – "Эвертон"

17:00 "Брайтон" – "Вест Хэм"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Лестер"

17:00 "Ньюкасл" – "Ипсвич"

17:00 "Саутгемптон" – "Фулхэм"

Воскресенье, 27 апреля

16:00 "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

18:30 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Четверг, 1 мая

21:30 "Ноттингем" – "Брентфорд"

За пять туров до конца таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" (79 очков). На втором месте идет "Арсенал" (66 баллов). Третью строчку занимает "Ноттингем" (60 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Ньюкасл" (59 очков) и "Манчестер Сити" (58 баллов).

Таблица АПЛ после 33-го тура

Таблица АПЛ после 33-го тура / © flashscore.ua

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