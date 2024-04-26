АПЛ: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

27 – 28 апреля состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Ливерпуль" на выезде встретится с "Вест Хэмом".

В тот же день "Манчестер Юнайтед" примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сойдется с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, а "Челси" Михаила Мудрика приедет в гости к "Астон Вилле".

Завершится тур в воскресенье: "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать "Брайтон", "Арсенал" Александра Зинченко в дерби сразится с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" попытается в гостях обыграть "Ноттингем".

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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За четыре тура до финиша таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (77 очков). На втором месте идет "Манчестер Сити" (76 баллов + матч в запасе). Третью строчку занимает "Ливерпуль" (74 пункта). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (66 очков), борющаяся за последнюю путевку в Лигу чемпионов с "Тоттенхэмом" (60 баллов + две игры в запасе).

Матчи 36-го тура английской Премьер-лиги состоятся 3 – 6 мая.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 34-го тура

Таблица АПЛ после 34-го тура / Фото: flashscore.ua

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