АПЛ: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".
27 – 28 апреля состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Ливерпуль" на выезде встретится с "Вест Хэмом".
В тот же день "Манчестер Юнайтед" примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сойдется с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, а "Челси" Михаила Мудрика приедет в гости к "Астон Вилле".
Завершится тур в воскресенье: "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать "Брайтон", "Арсенал" Александра Зинченко в дерби сразится с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" попытается в гостях обыграть "Ноттингем".
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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- За четыре тура до финиша таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (77 очков). На втором месте идет "Манчестер Сити" (76 баллов + матч в запасе). Третью строчку занимает "Ливерпуль" (74 пункта). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (66 очков), борющаяся за последнюю путевку в Лигу чемпионов с "Тоттенхэмом" (60 баллов + две игры в запасе).
- Матчи 36-го тура английской Премьер-лиги состоятся 3 – 6 мая.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР
|Суббота, 27 апреля
|14:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 28 апреля
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 34-го тура
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