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АПЛ: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Арсенал" – "Тоттенхэм" / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".

27 – 28 апреля состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Ливерпуль" на выезде встретится с "Вест Хэмом".

В тот же день "Манчестер Юнайтед" примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сойдется с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, а "Челси" Михаила Мудрика приедет в гости к "Астон Вилле".

Завершится тур в воскресенье: "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать "Брайтон", "Арсенал" Александра Зинченко в дерби сразится с "Тоттенхэмом", а "Манчестер Сити" попытается в гостях обыграть "Ноттингем".

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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  • За четыре тура до финиша таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (77 очков). На втором месте идет "Манчестер Сити" (76 баллов + матч в запасе). Третью строчку занимает "Ливерпуль" (74 пункта). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (66 очков), борющаяся за последнюю путевку в Лигу чемпионов с "Тоттенхэмом" (60 баллов + две игры в запасе).
  • Матчи 36-го тура английской Премьер-лиги состоятся 3 – 6 мая.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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Суббота, 27 апреля
14:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЛУТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БЕРНЛИ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 ЭВЕРТОН   _:_   БРЕНТФОРД
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЧЕЛСИ
Воскресенье, 28 апреля
16:00 БОРНМУТ   _:_   БРАЙТОН
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 НОТТИНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 34-го тура

Таблица АПЛ после 34-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 34-го тура / Фото: flashscore.ua

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