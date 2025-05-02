АПЛ: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" – "Челси" / © Associated Press

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2-5 мая состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Манчестер Сити" примет "Вулверхэмптон".

В субботу "Астон Вилла" сыграет с "Фулхэмом", "Эвертон" Виталия Миколенко сразится с "Ипсвичем", тогда как "Арсенал" Александра Зинченко примет "Борнмут" Ильи Забарного.

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В воскресенье "Ньюкасл" встретится с "Брайтоном", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" сойдется с "Вест Хэмом", а в центральном поединке тура "Челси" без отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика примет "Ливерпуль", который досрочно завоевал чемпионство.

Завершится тур в понедельник, когда "Ноттингем" приедет в гости к "Кристал Пэлас".

Расписание и результаты матчей 35-го тура АПЛ

Пятница, 2 мая

22:00 "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

Суббота, 3 мая

14:30 "Астон Вилла" – "Фулхэм"

17:00 "Эвертон" – "Ипсвич"

17:00 "Лестер" – "Саутгемптон"

19:30 "Арсенал" – "Борнмут"

Воскресенье, 4 мая

16:00 "Брайтон" – "Ньюкасл"

16:00 "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

16:00 "Вест Хэм" – "Тоттенхэм"

18:30 "Челси" – "Ливерпуль"

Понедельник, 5 мая

22:00 "Кристал Пэлас" – "Ноттингем"

За четыре тура до конца досрочно стал чемпионом "Ливерпуль" (82 очка). На втором месте идет "Арсенал" (67 баллов). Третью строчку занимает "Ньюкасл" (62 пункта). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Манчестер Сити" (61 очко) и "Челси" (60 баллов).

Таблица АПЛ после 34-го тура

Таблица АПЛ после 34-го тура / © flashscore.ua

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