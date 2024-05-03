АПЛ: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Ливерпуль" будет принимать "Тоттенхэм".
3 – 6 мая состоятся матчи 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу: "Эвертон" без Виталия Миколенко, который выбыл до конца сезона из-за травмы, приедет в гости к "Лутону".
В субботу "Арсенал" Александра Зинченко примет "Борнмут" Ильи Забарного, "Брентфорд" Егора Ярмолюка дома встретится с "Фулхэмом", а "Манчестер Сити" на своем поле сойдется с "Вулверхэмптоном".
В воскресенье "Астон Вилла" будет гостить у "Брайтона", "Челси" Михаила Мудрика дома сыграет против "Вест Хэма", а в центральном матче тура "Ливерпуль" будет принимать "Тоттенхэм".
Завершится тур в понедельник, когда "Манчестер Юнайтед" на выезде попытается обыграть "Кристал Пэлас".
За три тура до финиша таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (80 очков). На втором месте идет "Манчестер Сити" (79 + матч в запасе). Третье место занимает "Ливерпуль" (75), который также сохраняет шансы на чемпионский титул. Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (67), являющаяся главным претендентом на последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
На пятой позиции, в зоне Лиги Европы, расположился "Тоттенхэм" (60 очков + игра в запасе). За шестое место и попадание в Лигу конференций борются "Манчестер Юнайтед" (54), "Ньюкасл" (53) и "Челси" (51).
Что касается борьбы за выживание, то "Шеффилд Юнайтед" (16 очков) досрочно потерял шансы остаться в АПЛ. А вот "Ноттингем" (26), "Лутон" (25) и "Бернли" (24) еще посоревнуются за сохранение прописки в элитном дивизионе – лишь одна из этих трех команд спасется от вылета.
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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|Пятница, 3 мая
|22:00
|ЛУТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Суббота, 4 мая
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|Воскресенье, 5 мая
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Понедельник, 6 мая
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 35-го тура
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