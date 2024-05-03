АПЛ: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

3 – 6 мая состоятся матчи 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу: "Эвертон" без Виталия Миколенко, который выбыл до конца сезона из-за травмы, приедет в гости к "Лутону".

В субботу "Арсенал" Александра Зинченко примет "Борнмут" Ильи Забарного, "Брентфорд" Егора Ярмолюка дома встретится с "Фулхэмом", а "Манчестер Сити" на своем поле сойдется с "Вулверхэмптоном".

В воскресенье "Астон Вилла" будет гостить у "Брайтона", "Челси" Михаила Мудрика дома сыграет против "Вест Хэма", а в центральном матче тура "Ливерпуль" будет принимать "Тоттенхэм".

Завершится тур в понедельник, когда "Манчестер Юнайтед" на выезде попытается обыграть "Кристал Пэлас".

За три тура до финиша таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (80 очков). На втором месте идет "Манчестер Сити" (79 + матч в запасе). Третье место занимает "Ливерпуль" (75), который также сохраняет шансы на чемпионский титул. Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (67), являющаяся главным претендентом на последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На пятой позиции, в зоне Лиги Европы, расположился "Тоттенхэм" (60 очков + игра в запасе). За шестое место и попадание в Лигу конференций борются "Манчестер Юнайтед" (54), "Ньюкасл" (53) и "Челси" (51).

Что касается борьбы за выживание, то "Шеффилд Юнайтед" (16 очков) досрочно потерял шансы остаться в АПЛ. А вот "Ноттингем" (26), "Лутон" (25) и "Бернли" (24) еще посоревнуются за сохранение прописки в элитном дивизионе – лишь одна из этих трех команд спасется от вылета.

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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Таблица АПЛ после 35-го тура

Таблица АПЛ после 35-го тура / Фото: flashscore.ua

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