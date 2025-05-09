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АПЛ: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура "Ливерпуль" уже в статусе чемпиона примет "Арсенал".
10-11 мая состоятся матчи 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Ипсвичем", "Манчестер Сити" сразится с "Саутгемптоном", "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет с "Фулхэмом", а "Борнмут" Ильи Забарного примет "Астон Виллу".
В воскресенье "Челси" без отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика сойдется с "Ньюкаслом", "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Вест Хэмом", "Ноттингем" поборется с "Лестером", "Тоттенхэм" будет противостоять "Кристал Пэлас", а в центральном поединке тура "Ливерпуль" уже в статусе чемпиона примет "Арсенал" Александра Зинченко.
Расписание и результаты матчей 35-го тура АПЛ
Суббота, 10 мая
17:00 "Вулверхэмптон" – "Брайтон"
17:00 "Ипсвич" – "Брентфорд"
17:00 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити"
17:00 "Фулхэм" – "Эвертон"
19:30 "Борнмут" – "Астон Вилла"
Воскресенье, 11 мая
14:00 "Ньюкасл" – "Челси"
16:15 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"
16:15 "Ноттингем" – "Лестер"
16:15 "Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас"
18:30 "Ливерпуль" – "Арсенал"
За три тура до конца в АПЛ лидирует "Ливерпуль" (82 очка), который досрочно стал чемпионом. На втором месте идет "Арсенал" (67 баллов). Третью строчку занимает "Манчестер Сити" (64 пункта). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Ньюкасл" и "Челси" (по 63 балла).
Таблица АПЛ после 35-го тура
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