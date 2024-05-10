АПЛ: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал", а "Астон Вилла" сыграет с "Ливерпулем".
11 – 13 мая состоятся матчи 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Фулхэмом".
В тот же день "Борнмут" Ильи Забарного дома встретится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, "Эвертон" без Виталия Миколенко, который выбыл до конца сезона из-за травмы, примет "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" Михаила Мудрика приедет в гости к "Ноттингему".
В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко на выезде попытается одолеть "Манчестер Юнайтед".
Завершится тур в понедельник, когда "Астон Вилла" на своем поле сойдется с "Ливерпулем".
АПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25
За два тура до финиша таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (83 очка). На втором месте идет "Манчестер Сити" (82 + матч в запасе). Третью строчку занимает "Ливерпуль" (78), который еще сохраняет математические шансы на чемпионский титул. Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (67), являющаяся главным претендентом на последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
На пятой позиции, в зоне Лиги Европы, расположился "Тоттенхэм" (60 очков + игра в запасе). За шестое место и попадание в Лигу конференций борются "Ньюкасл" (56), "Челси" (54) и "Манчестер Юнайтед" (54).
Что касается борьбы за выживание, то "Шеффилд Юнайтед" (16 очков) досрочно потерял шансы остаться в АПЛ. А вот "Ноттингем" (29), "Лутон" (26) и "Бернли" (24) еще посоревнуются за сохранение прописки в элитном дивизионе – лишь одна из этих трех команд спасется от вылета.
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
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|Суббота, 11 мая
|14:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БЕРНЛИ
|19:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 12 мая
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понедельник, 13 мая
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 36-го тура
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