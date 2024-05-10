АПЛ: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал", а "Астон Вилла" сыграет с "Ливерпулем".

11 – 13 мая состоятся матчи 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Фулхэмом".

В тот же день "Борнмут" Ильи Забарного дома встретится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, "Эвертон" без Виталия Миколенко, который выбыл до конца сезона из-за травмы, примет "Шеффилд Юнайтед", а "Челси" Михаила Мудрика приедет в гости к "Ноттингему".

В воскресенье "Арсенал" Александра Зинченко на выезде попытается одолеть "Манчестер Юнайтед".

Завершится тур в понедельник, когда "Астон Вилла" на своем поле сойдется с "Ливерпулем".

АПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25

За два тура до финиша таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (83 очка). На втором месте идет "Манчестер Сити" (82 + матч в запасе). Третью строчку занимает "Ливерпуль" (78), который еще сохраняет математические шансы на чемпионский титул. Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (67), являющаяся главным претендентом на последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На пятой позиции, в зоне Лиги Европы, расположился "Тоттенхэм" (60 очков + игра в запасе). За шестое место и попадание в Лигу конференций борются "Ньюкасл" (56), "Челси" (54) и "Манчестер Юнайтед" (54).

Что касается борьбы за выживание, то "Шеффилд Юнайтед" (16 очков) досрочно потерял шансы остаться в АПЛ. А вот "Ноттингем" (29), "Лутон" (26) и "Бернли" (24) еще посоревнуются за сохранение прописки в элитном дивизионе – лишь одна из этих трех команд спасется от вылета.

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Таблица АПЛ после 36-го тура

Таблица АПЛ после 36-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица