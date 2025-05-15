АПЛ: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ньюкасл" – "Арсенал" / © Associated Press

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С 16 по 20 мая состоятся матчи предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Астон Вилла" примет "Тоттенхэм", а "Челси" без отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика сразится с "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Саутгемптоном", "Ноттингем" сыграет с "Вест Хэмом", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сойдется с "Фулхэмом", а "Арсенал" Александра Зинченко будет принимать "Ньюкасл".

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В понедельник "Ливерпуль" уже в статусе чемпиона поборется с "Брайтоном".

Завершится тур во вторник, когда "Манчестер Сити" примет "Борнмут" Ильи Забарного.

Отметим, что в субботу, 17 мая, "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" померяются силами в финале Кубка Англии, который состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Расписание и результаты матчей 37-го тура АПЛ

Пятница, 16 мая

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21:30 "Астон Вилла" – "Тоттенхэм"

22:15 "Челси" – "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 18 мая

14:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"

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16:15 "Вест Хэм" – "Ноттингем"

17:00 "Брентфорд" – "Фулхэм"

17:00 "Лестер" – "Ипсвич"

18:30 "Арсенал" – "Ньюкасл"

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Понедельник, 19 мая

22:00 "Брайтон" – "Ливерпуль"

Вторник, 20 мая

22:00 "Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон"

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22:00 "Манчестер Сити" – "Борнмут"

За два тура до конца в АПЛ лидирует "Ливерпуль" (83 очка), который досрочно стал чемпионом. На втором месте идет "Арсенал" (68 баллов). Третью строчку занимает "Ньюкасл" (66 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположились "Манчестер Сити" (65 очков) и "Челси" (63 балла).

Таблица АПЛ после 36-го тура

Таблица АПЛ после 36-го тура / © flashscore.ua