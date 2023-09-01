АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед".
1 – 3 сентября состоятся матчи 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединком между "Лутоном" и "Вест Хэмом".
В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко пожалует в гости к "Шеффилд Юнайтед", "Борнмут" другого защитника сборной Украины Ильи Забарного на выезде встретится с "Брентфордом", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Ноттингем".
Также в этот день действующий чемпион – "Манчестер Сити" – дома сыграет с "Фулхэмом".
Завершится тур в воскресенье центральным матчем, в котором "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем стадионе будет противостоять "Манчестер Юнайтед".
- После 3-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (9 очков). Далее расположились "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал", которые набрали по 7 баллов.
- Матчи 5-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 16 – 18 сентября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 1 сентября
|22:00
|ЛУТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|Суббота, 2 сентября
|14:30
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 3 сентября
|16:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 3-го тура
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