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АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Александр Зинченко в матче "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед".

1 – 3 сентября состоятся матчи 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком между "Лутоном" и "Вест Хэмом".

В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко пожалует в гости к "Шеффилд Юнайтед", "Борнмут" другого защитника сборной Украины Ильи Забарного на выезде встретится с "Брентфордом", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Ноттингем".

Также в этот день действующий чемпион – "Манчестер Сити" – дома сыграет с "Фулхэмом".

Завершится тур в воскресенье центральным матчем, в котором "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем стадионе будет противостоять "Манчестер Юнайтед".

  • После 3-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (9 очков). Далее расположились "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал", которые набрали по 7 баллов.
  • Матчи 5-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 16 – 18 сентября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 1 сентября
22:00 ЛУТОН   _:_   ВЕСТ ХЭМ
Суббота, 2 сентября
14:30 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 БЕРНЛИ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   НОТТИНГЕМ
19:30 БРАЙТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
Воскресенье, 3 сентября
16:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
16:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 3-го тура

Таблица АПЛ после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
243
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