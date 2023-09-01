АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

1 – 3 сентября состоятся матчи 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком между "Лутоном" и "Вест Хэмом".

В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко пожалует в гости к "Шеффилд Юнайтед", "Борнмут" другого защитника сборной Украины Ильи Забарного на выезде встретится с "Брентфордом", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Ноттингем".

Также в этот день действующий чемпион – "Манчестер Сити" – дома сыграет с "Фулхэмом".

Завершится тур в воскресенье центральным матчем, в котором "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем стадионе будет противостоять "Манчестер Юнайтед".

После 3-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (9 очков). Далее расположились "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал", которые набрали по 7 баллов.

Матчи 5-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 16 – 18 сентября.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 1 сентября 22:00 ЛУТОН _:_ ВЕСТ ХЭМ Суббота, 2 сентября 14:30 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД _:_ ЭВЕРТОН 17:00 БЕРНЛИ _:_ ТОТТЕНХЭМ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ БОРНМУТ 17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ФУЛХЭМ 17:00 ЧЕЛСИ _:_ НОТТИНГЕМ 19:30 БРАЙТОН _:_ НЬЮКАСЛ Воскресенье, 3 сентября 16:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ АСТОН ВИЛЛА 18:30 АРСЕНАЛ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 3-го тура

Таблица АПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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