АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

13 и 14 сентября состоятся матчи четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в субботу, 13 сентября, "Арсенал" примет "Ноттингем", который арендовал у "канониров" украинца Александра Зинченко.

В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Астон Виллой", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка будет противостоять "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.

Завершится тур в воскресенье, 14 сентября, действующий чемпион "Ливерпуль" встретится с "Бернли", а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" будет принимать "Манчестер Юнайтед".

Расписание и результаты матчей 4-го тура АПЛ

Суббота, 13 сентября

14:30 "Арсенал" – "Ноттингем"

17:00 "Борнмут" – "Брайтон"

17:00 "Эвертон" – "Астон Вилла"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Сандерленд"

17:00 "Ньюкасл" – "Вулверхэмптон"

17:00 "Фулхэм" – "Лидс"

19:30 "Вест Хэм" – "Тоттенхэм"

22:00 "Брентфорд" – "Челси"

Воскресенье, 14 сентября

16:00 "Бернли" – "Ливерпуль"

18:30 "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Таблица АПЛ после 3-го тура

Таблица АПЛ после 3-го тура / © flashscore.ua

