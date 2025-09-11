- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех матчей четвертого тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
13 и 14 сентября состоятся матчи четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в субботу, 13 сентября, "Арсенал" примет "Ноттингем", который арендовал у "канониров" украинца Александра Зинченко.
В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сразится с "Астон Виллой", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка будет противостоять "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.
Завершится тур в воскресенье, 14 сентября, действующий чемпион "Ливерпуль" встретится с "Бернли", а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" будет принимать "Манчестер Юнайтед".
Расписание и результаты матчей 4-го тура АПЛ
Суббота, 13 сентября
14:30 "Арсенал" – "Ноттингем"
17:00 "Борнмут" – "Брайтон"
17:00 "Эвертон" – "Астон Вилла"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Сандерленд"
17:00 "Ньюкасл" – "Вулверхэмптон"
17:00 "Фулхэм" – "Лидс"
19:30 "Вест Хэм" – "Тоттенхэм"
22:00 "Брентфорд" – "Челси"
Воскресенье, 14 сентября
16:00 "Бернли" – "Ливерпуль"
18:30 "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"
Таблица АПЛ после 3-го тура
