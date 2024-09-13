АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

14-15 сентября будут сыграны матчи четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Саутгемптоном".

В тот же день "Ливерпуль" примет "Ноттингем", "Манчестер Сити" дома сыграет против "Брентфорда" Егора Ярмолюка, "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Астон Вилле", а "Борнмут" Ильи Забарного на собственном поле сразится с "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур двумя матчами в воскресенье, в том числе в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко на выезде проведет дерби против "Тоттенхэма".

Отметим, что поединки пятого тура АПЛ состоятся 21-22 сентября.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Суббота, 14 сентября 14:30 САУТГЕМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 БРАЙТОН _:_ ИПСВИЧ 17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ ЛЕСТЕР 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ НОТТИНГЕМ 17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 ФУЛХЭМ _:_ ВЕСТ ХЭМ 19:30 АСТОН ВИЛЛА _:_ ЭВЕРТОН 22:00 БОРНМУТ _:_ ЧЕЛСИ Воскресенье, 15 сентября 16:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ АРСЕНАЛ 18:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 3-го тура

Таблица АПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица