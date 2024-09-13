АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Тоттенхэм" и "Арсенал".
14-15 сентября будут сыграны матчи четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Саутгемптоном".
В тот же день "Ливерпуль" примет "Ноттингем", "Манчестер Сити" дома сыграет против "Брентфорда" Егора Ярмолюка, "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Астон Вилле", а "Борнмут" Ильи Забарного на собственном поле сразится с "Челси" Михаила Мудрика.
Завершится тур двумя матчами в воскресенье, в том числе в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко на выезде проведет дерби против "Тоттенхэма".
Отметим, что поединки пятого тура АПЛ состоятся 21-22 сентября.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Суббота, 14 сентября
|14:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|19:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЭВЕРТОН
|22:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 15 сентября
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблица АПЛ после 3-го тура
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