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АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Александр Зинченко в матче против "Тоттенхэма" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся "Тоттенхэм" и "Арсенал".

14-15 сентября будут сыграны матчи четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Саутгемптоном".

В тот же день "Ливерпуль" примет "Ноттингем", "Манчестер Сити" дома сыграет против "Брентфорда" Егора Ярмолюка, "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Астон Вилле", а "Борнмут" Ильи Забарного на собственном поле сразится с "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур двумя матчами в воскресенье, в том числе в центральном поединке тура "Арсенал" Александра Зинченко на выезде проведет дерби против "Тоттенхэма".

Отметим, что поединки пятого тура АПЛ состоятся 21-22 сентября.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Суббота, 14 сентября
14:30 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БРАЙТОН   _:_   ИПСВИЧ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
19:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЭВЕРТОН
22:00 БОРНМУТ   _:_   ЧЕЛСИ
Воскресенье, 15 сентября
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 3-го тура

Таблица АПЛ после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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