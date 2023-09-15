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АПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Александр Зинченко / Фото: Associated Press

Клубы украинцев проведут очные поединки.

16 – 18 сентября состоятся матчи 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в субботу. В этот день "Ливерпуль" приедет в гости к "Вулверхэмптону", "Вест Хэм" будет принимать "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" на своем поле встретится с "Брайтоном".

На воскресенье запланированы поединки с участием команд украинцев: "Челси" Михаила Мудрика на выезде сойдется с "Борнмутом" Ильи Забарного, а "Эвертон" Виталия Миколенко дома сыграет против "Арсенала" Александра Зинченко.

Завершится тур в понедельник матчем между "Ноттингемом" и "Бернли".

  • После 4-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (12 очков). Далее расположились "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Арсенал", которые набрали по 10 баллов.
  • Матчи 6-го тура английской Премьер-лиги состоятся 23 – 24 сентября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Суббота, 16 сентября
14:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БРАЙТОН
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   ЛУТОН
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   БРЕНТФОРД
Воскресенье, 17 сентября
16:00 БОРНМУТ   _:_   ЧЕЛСИ
18:30 ЭВЕРТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Понедельник, 18 сентября
21:45 НОТТИНГЕМ   _:_   БЕРНЛИ

Таблица АПЛ после 4-го тура

Таблица АПЛ после 4-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
559
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