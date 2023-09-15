АПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Клубы украинцев проведут очные поединки.
16 – 18 сентября состоятся матчи 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в субботу. В этот день "Ливерпуль" приедет в гости к "Вулверхэмптону", "Вест Хэм" будет принимать "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" на своем поле встретится с "Брайтоном".
На воскресенье запланированы поединки с участием команд украинцев: "Челси" Михаила Мудрика на выезде сойдется с "Борнмутом" Ильи Забарного, а "Эвертон" Виталия Миколенко дома сыграет против "Арсенала" Александра Зинченко.
Завершится тур в понедельник матчем между "Ноттингемом" и "Бернли".
- После 4-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (12 очков). Далее расположились "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Арсенал", которые набрали по 10 баллов.
- Матчи 6-го тура английской Премьер-лиги состоятся 23 – 24 сентября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Суббота, 16 сентября
|14:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Воскресенье, 17 сентября
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|18:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Понедельник, 18 сентября
|21:45
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БЕРНЛИ
Таблица АПЛ после 4-го тура
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