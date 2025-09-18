АПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" – "Манчестер Сити" / © Associated Press

Реклама

20 и 21 сентября состоятся матчи пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 20 сентября, действующий чемпион "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби сойдется с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

В тот же день "Ноттингем", который арендовал у "Арсенала" украинца Александра Зинченко, сыграет с "Бернли".

Реклама

Также "Манчестер Юнайтед" примет "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика, а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Фулхэмом".

В воскресенье, 21 сентября, в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Расписание и результаты матчей 5-го тура АПЛ

Суббота, 20 сентября

14:30 "Ливерпуль" – "Эвертон"

Реклама

17:00 "Бернли" – "Ноттингем"

17:00 "Брайтон" – "Тоттенхэм"

17:00 "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Лидс"

Реклама

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

22:00 "Фулхэм" – "Брентфорд"

Воскресенье, 21 сентября

16:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"

Реклама

16:00 "Сандерленд" – "Астон Вилла"

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Сити"

Таблица АПЛ после 4-го тура

Таблица АПЛ после 4-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Ярмолюк помог "Брентфорду" выиграть серию пенальти и выйти в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Реклама

Также мы рассказывали, что Зинченко дебютировал за "Ноттингем" и драматически вылетел из Кубка английской лиги.

Реклама