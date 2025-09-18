- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков пятого тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
20 и 21 сентября состоятся матчи пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 20 сентября, действующий чемпион "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби сойдется с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.
В тот же день "Ноттингем", который арендовал у "Арсенала" украинца Александра Зинченко, сыграет с "Бернли".
Также "Манчестер Юнайтед" примет "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика, а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Фулхэмом".
В воскресенье, 21 сентября, в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Манчестер Сити".
Расписание и результаты матчей 5-го тура АПЛ
Суббота, 20 сентября
14:30 "Ливерпуль" – "Эвертон"
17:00 "Бернли" – "Ноттингем"
17:00 "Брайтон" – "Тоттенхэм"
17:00 "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Лидс"
19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Челси"
22:00 "Фулхэм" – "Брентфорд"
Воскресенье, 21 сентября
16:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"
16:00 "Сандерленд" – "Астон Вилла"
18:30 "Арсенал" – "Манчестер Сити"
Таблица АПЛ после 4-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что Ярмолюк помог "Брентфорду" выиграть серию пенальти и выйти в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Также мы рассказывали, что Зинченко дебютировал за "Ноттингем" и драматически вылетел из Кубка английской лиги.