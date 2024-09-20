АПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Манчестер Сити" и "Арсенал".
21-22 сентября будут сыграны матчи пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграет с "Вест Хэмом".
Также в этот день "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Лестером", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Ливерпулю", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Тоттенхэмом".
В центральном матче тура в воскресенье будут сильнейшего определять "Манчестер Сити" и "Арсенал" Александра Зинченко.
Отметим, что поединки шестого тура АПЛ состоятся 28-30 сентября.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Суббота, 21 сентября
|14:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 22 сентября
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 4-го тура
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