АПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

21-22 сентября будут сыграны матчи пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграет с "Вест Хэмом".

Также в этот день "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Лестером", "Борнмут" Ильи Забарного приедет в гости к "Ливерпулю", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Тоттенхэмом".

В центральном матче тура в воскресенье будут сильнейшего определять "Манчестер Сити" и "Арсенал" Александра Зинченко.

Отметим, что поединки шестого тура АПЛ состоятся 28-30 сентября.

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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Суббота, 21 сентября 14:30 ВЕСТ ХЭМ _:_ ЧЕЛСИ 17:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 ЛЕСТЕР _:_ ЭВЕРТОН 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ БОРНМУТ 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ ИПСВИЧ 17:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 ФУЛХЭМ _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Воскресенье, 22 сентября 16:00 БРАЙТОН _:_ НОТТИНГЕМ 18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 4-го тура

Таблица АПЛ после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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