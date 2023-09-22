АПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке "Арсенал" Зинченко сыграет в дерби против "Тоттенхэма".
23 – 24 сентября состоятся матчи 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу действующий чемпион – "Манчестер Сити" – примет "Ноттингем", "Эвертон" украинца Виталия Миколенко на выезде будет противостоять "Брентфорду", а "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к "Бернли".
На воскресенье запланирован центральный матч тура между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Тоттенхэмом".
В этот же день "Борнмут" еще одного нашего соотечественника Ильи Забарного проведет выездной поединок против "Брайтона", "Ливерпуль" дома сыграет с "Вест Хэмом", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика будет принимать "Астон Виллу".
- После 5-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (15 очков). Далее расположились "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал", которые набрали по 13 баллов.
- Матчи 7-го тура английской Премьер-лиги состоятся 30 сентября – 2 октября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Суббота, 23 сентября
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ЛУТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЭВЕРТОН
|22:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 24 сентября
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблица АПЛ после 5-го тура
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