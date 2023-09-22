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АПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Александр Зинченко (справа) / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Арсенал" Зинченко сыграет в дерби против "Тоттенхэма".

23 – 24 сентября состоятся матчи 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу действующий чемпион – "Манчестер Сити" – примет "Ноттингем", "Эвертон" украинца Виталия Миколенко на выезде будет противостоять "Брентфорду", а "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к "Бернли".

На воскресенье запланирован центральный матч тура между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Тоттенхэмом".

В этот же день "Борнмут" еще одного нашего соотечественника Ильи Забарного проведет выездной поединок против "Брайтона", "Ливерпуль" дома сыграет с "Вест Хэмом", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика будет принимать "Астон Виллу".

  • После 5-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (15 очков). Далее расположились "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал", которые набрали по 13 баллов.
  • Матчи 7-го тура английской Премьер-лиги состоятся 30 сентября – 2 октября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Суббота, 23 сентября
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 ЛУТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   НОТТИНГЕМ
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЭВЕРТОН
22:00 БЕРНЛИ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 24 сентября
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
16:00 БРАЙТОН   _:_   БОРНМУТ
16:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
16:00 ЧЕЛСИ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 5-го тура

Таблица АПЛ после 5-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
46
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