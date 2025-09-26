- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 2 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков шестого тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 по 29 сентября состоятся матчи 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 27 сентября, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Манчестер Юнайтед", а действующий чемпион "Ливерпуль" приедет в гости к "Кристал Пэлас", который после этого сыграет с киевским "Динамо" в первом туре основного раунда Лиги конференций.
В тот же день "Манчестер Сити" сразится с "Бернли", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика встретится с "Брайтоном", а "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко сойдется с "Сандерлендом".
В воскресенье, 28 сентября, "Астон Вилла" примет "Фулхэм", а "Ньюкасл" померяется силами с "Арсеналом".
Закончится тур в понедельник, 29 сентября, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Вест Хэмом".
Расписание и результаты матчей 6-го тура АПЛ
Суббота, 27 сентября
14:30 "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"
17:00 "Лидс" – "Борнмут"
17:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"
17:00 "Челси" – "Брайтон"
19:30 "Ноттингем" – "Сандерленд"
22:00 "Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон"
Воскресенье, 28 сентября
16:00 "Астон Вилла" – "Фулхэм"
18:30 "Ньюкасл" – "Арсенал"
Понедельник, 29 сентября
22:00 "Эвертон" – "Вест Хэм"
Таблица АПЛ после 5-го тура
Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что воспитанник "Арсенала" умер в результате ужасного эпизода во время матча.