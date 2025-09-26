АПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Ливерпуль" / © Associated Press

С 27 по 29 сентября состоятся матчи 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 27 сентября, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Манчестер Юнайтед", а действующий чемпион "Ливерпуль" приедет в гости к "Кристал Пэлас", который после этого сыграет с киевским "Динамо" в первом туре основного раунда Лиги конференций.

В тот же день "Манчестер Сити" сразится с "Бернли", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика встретится с "Брайтоном", а "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко сойдется с "Сандерлендом".

В воскресенье, 28 сентября, "Астон Вилла" примет "Фулхэм", а "Ньюкасл" померяется силами с "Арсеналом".

Закончится тур в понедельник, 29 сентября, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко поборется с "Вест Хэмом".

Расписание и результаты матчей 6-го тура АПЛ

Суббота, 27 сентября

14:30 "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

17:00 "Лидс" – "Борнмут"

17:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"

17:00 "Челси" – "Брайтон"

19:30 "Ноттингем" – "Сандерленд"

22:00 "Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон"

Воскресенье, 28 сентября

16:00 "Астон Вилла" – "Фулхэм"

18:30 "Ньюкасл" – "Арсенал"

Понедельник, 29 сентября

22:00 "Эвертон" – "Вест Хэм"

Таблица АПЛ после 5-го тура

Таблица АПЛ после 5-го тура / © flashscore.ua

