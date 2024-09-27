АПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

28-30 сентября будут сыграны матчи шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Ньюкаслом", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Лестер", "Брентфорд" Егора Ярмолюка дома встретится с "Вест Хэмом", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле попытается одолеть "Кристал Пэлас", "Челси" Михаила Мудрика в родных стенах сойдется с "Брайтоном", а "Ливерпуль" приедет в гости к "Вулверхэмптону".

В воскресенье в центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" примет "Тоттенхэм".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Борнмут" Ильи Забарного на собственном стадионе будет противостоять "Саутгемптону".

Отметим, что поединки седьмого тура АПЛ состоятся 5-6 октября.

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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Суббота, 28 сентября 14:30 НЬЮКАСЛ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ЛЕСТЕР 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ВЕСТ ХЭМ 17:00 ЭВЕРТОН _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 НОТТИНГЕМ _:_ ФУЛХЭМ 17:00 ЧЕЛСИ _:_ БРАЙТОН 19:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ ЛИВЕРПУЛЬ Воскресенье, 29 сентября 16:00 ИПСВИЧ _:_ АСТОН ВИЛЛА 18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ТОТТЕНХЭМ Понедельник, 30 сентября 22:00 БОРНМУТ _:_ САУТГЕМПТОН

Таблица АПЛ после 5-го тура

Таблица АПЛ после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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