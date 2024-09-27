АПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" примет "Тоттенхэм".
28-30 сентября будут сыграны матчи шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Ньюкаслом", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Лестер", "Брентфорд" Егора Ярмолюка дома встретится с "Вест Хэмом", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле попытается одолеть "Кристал Пэлас", "Челси" Михаила Мудрика в родных стенах сойдется с "Брайтоном", а "Ливерпуль" приедет в гости к "Вулверхэмптону".
В воскресенье в центральном поединке тура "Манчестер Юнайтед" примет "Тоттенхэм".
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Борнмут" Ильи Забарного на собственном стадионе будет противостоять "Саутгемптону".
Отметим, что поединки седьмого тура АПЛ состоятся 5-6 октября.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Суббота, 28 сентября
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Воскресенье, 29 сентября
|16:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Понедельник, 30 сентября
|22:00
|БОРНМУТ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
Таблица АПЛ после 5-го тура
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