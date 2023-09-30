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АПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Фанаты "Ливерпуля" / Фото: Associated Press

В центральном поединке сильнейшего будут определять "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

30 сентября – 2 октября состоятся матчи 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Арсенал" украинца Александра Зинченко в гостях сыграет против "Борнмута" еще одного нашего соотечественника Ильи Забарного, а "Эвертон" украинца Виталия Миколенко примет "Лутон".

В этот же день действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде встретится с "Вулверхэмптоном", а в центральном поединке тура сойдутся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

На воскресенье вынесен матч "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка против "Ноттингема", а завершится тур в понедельник лондонским дерби между "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Фулхэмом".

  • После 6-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (18 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (16 баллов). На третьей позиции – "Брайтон" (15). Далее следуют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 14).
  • Матчи 8-го тура английской Премьер-лиги состоятся 7 – 8 октября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Суббота, 30 сентября
14:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БРАЙТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   ЛУТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БЕРНЛИ
19:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Воскресенье, 1 октября
16:00 НОТТИНГЕМ   _:_   БРЕНТФОРД
Понедельник, 2 октября
22:00 ФУЛХЭМ   _:_   ЧЕЛСИ

Таблица АПЛ после 6-го тура

Таблица АПЛ после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
29
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