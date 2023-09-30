АПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке сильнейшего будут определять "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
30 сентября – 2 октября состоятся матчи 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Арсенал" украинца Александра Зинченко в гостях сыграет против "Борнмута" еще одного нашего соотечественника Ильи Забарного, а "Эвертон" украинца Виталия Миколенко примет "Лутон".
В этот же день действующий чемпион "Манчестер Сити" на выезде встретится с "Вулверхэмптоном", а в центральном поединке тура сойдутся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
На воскресенье вынесен матч "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка против "Ноттингема", а завершится тур в понедельник лондонским дерби между "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Фулхэмом".
- После 6-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (18 очков). На втором месте – "Ливерпуль" (16 баллов). На третьей позиции – "Брайтон" (15). Далее следуют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 14).
- Матчи 8-го тура английской Премьер-лиги состоятся 7 – 8 октября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Суббота, 30 сентября
|14:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БЕРНЛИ
|19:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Воскресенье, 1 октября
|16:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Понедельник, 2 октября
|22:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
Таблица АПЛ после 6-го тура
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