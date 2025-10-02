- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков седьмого тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 3 по 5 октября состоятся матчи 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 3 октября, игрой между "Борнмутом" и "Фулхэмом".
В субботу, 4 октября, "Арсенал" примет "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" сразится с "Сандерлендом", а в центральном поединке тура "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять действующему чемпиону "Ливерпулю".
Закончится тур в воскресенье, 5 октября: "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Кристал Пэлас", "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко встретится с "Ньюкаслом", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Манчестер Сити".
Расписание и результаты матчей 7-го тура АПЛ
Пятница, 3 октября
22:00 "Борнмут" – "Фулхэм"
Суббота, 4 октября
14:30 "Лидс" – "Тоттенхэм"
17:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Сандерленд"
19:30 "Челси" – "Ливерпуль"
Воскресенье, 5 октября
16:00 "Астон Вилла" – "Бернли"
16:00 "Вулверхэмптон" – "Брайтон"
16:00 "Эвертон" – "Кристал Пэлас"
16:00 "Ньюкасл" – "Ноттингем"
18:30 "Брентфорд" – "Манчестер Сити"
Таблица АПЛ после 6-го тура
