АПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Челси" – "Ливерпуль" / © Associated Press

С 3 по 5 октября состоятся матчи 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 3 октября, игрой между "Борнмутом" и "Фулхэмом".

В субботу, 4 октября, "Арсенал" примет "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" сразится с "Сандерлендом", а в центральном поединке тура "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика будет противостоять действующему чемпиону "Ливерпулю".

Закончится тур в воскресенье, 5 октября: "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Кристал Пэлас", "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко встретится с "Ньюкаслом", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сойдется с "Манчестер Сити".

Расписание и результаты матчей 7-го тура АПЛ

Пятница, 3 октября

22:00 "Борнмут" – "Фулхэм"

Суббота, 4 октября

14:30 "Лидс" – "Тоттенхэм"

17:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Сандерленд"

19:30 "Челси" – "Ливерпуль"

Воскресенье, 5 октября

16:00 "Астон Вилла" – "Бернли"

16:00 "Вулверхэмптон" – "Брайтон"

16:00 "Эвертон" – "Кристал Пэлас"

16:00 "Ньюкасл" – "Ноттингем"

18:30 "Брентфорд" – "Манчестер Сити"

Таблица АПЛ после 6-го тура

Таблица АПЛ после 6-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым проиграла "Челси" в Лиге чемпионов.