АПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".
5-6 октября будут сыграны матчи седьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Ливерпуль" будет противостоять "Кристал Пэлас", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Саутгемптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Вулверхэмптоном", "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Лестером", "Манчестер Сити" сойдется с "Фулхэмом", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Ньюкаслом".
В воскресенье в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".
Также в этот день "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Ноттингем", а "Тоттенхэм" приедет в гости к "Брайтону".
Отметим, что поединки восьмого тура АПЛ состоятся уже после международной паузы, 19-21 октября.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Суббота, 5 октября
|14:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 6 октября
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|18:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
Таблица АПЛ после 6-го тура
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