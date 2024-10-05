АПЛ: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".

5-6 октября будут сыграны матчи седьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Ливерпуль" будет противостоять "Кристал Пэлас", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Саутгемптон", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Вулверхэмптоном", "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Лестером", "Манчестер Сити" сойдется с "Фулхэмом", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Ньюкаслом".

В воскресенье в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".

Также в этот день "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Ноттингем", а "Тоттенхэм" приедет в гости к "Брайтону".

Отметим, что поединки восьмого тура АПЛ состоятся уже после международной паузы, 19-21 октября.

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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Суббота, 5 октября 14:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ ИПСВИЧ 17:00 ЛЕСТЕР _:_ БОРНМУТ 17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ФУЛХЭМ 19:30 ЭВЕРТОН _:_ НЬЮКАСЛ Воскресенье, 6 октября 16:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 ЧЕЛСИ _:_ НОТТИНГЕМ 18:30 БРАЙТОН _:_ ТОТТЕНХЭМ

Таблица АПЛ после 6-го тура

Таблица АПЛ после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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