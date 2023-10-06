АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити".

7 – 8 октября состоятся матчи 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграет против "Бернли", а в дерби украинских защитников сойдутся "Эвертон" Виталия Миколенко и "Борнмут" Ильи Забарного.

На воскресенье запланированы еще четыре поединка, среди которых противостояние "Брайтона" и "Ливерпуля", а также центральный матч тура – "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет действующего чемпиона "Манчестер Сити".

После 7-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (18 очков). Далее следуют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 17 баллов). На четвертом месте – "Ливерпуль" (16 пунктов).

Матчи 9-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 21 – 23 октября.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 7-го тура

Таблица АПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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