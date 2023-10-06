АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити".
7 – 8 октября состоятся матчи 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграет против "Бернли", а в дерби украинских защитников сойдутся "Эвертон" Виталия Миколенко и "Борнмут" Ильи Забарного.
На воскресенье запланированы еще четыре поединка, среди которых противостояние "Брайтона" и "Ливерпуля", а также центральный матч тура – "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет действующего чемпиона "Манчестер Сити".
- После 7-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (18 очков). Далее следуют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 17 баллов). На четвертом месте – "Ливерпуль" (16 пунктов).
- Матчи 9-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 21 – 23 октября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Суббота, 7 октября
|14:30
|ЛУТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|19:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|Воскресенье, 8 октября
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|16:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 7-го тура
Читайте также:
Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица