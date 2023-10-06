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АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" – "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити".

7 – 8 октября состоятся матчи 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграет против "Бернли", а в дерби украинских защитников сойдутся "Эвертон" Виталия Миколенко и "Борнмут" Ильи Забарного.

На воскресенье запланированы еще четыре поединка, среди которых противостояние "Брайтона" и "Ливерпуля", а также центральный матч тура – "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет действующего чемпиона "Манчестер Сити".

  • После 7-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (18 очков). Далее следуют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 17 баллов). На четвертом месте – "Ливерпуль" (16 пунктов).
  • Матчи 9-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 21 – 23 октября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Суббота, 7 октября
14:30 ЛУТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 БЕРНЛИ   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
19:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   НОТТИНГЕМ
Воскресенье, 8 октября
16:00 БРАЙТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   НЬЮКАСЛ
16:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 7-го тура

Таблица АПЛ после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
72
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