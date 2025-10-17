- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех матчей восьмого тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 18 по 20 октября состоятся матчи 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 18 октября, "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко примет "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.
В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Манчестер Сити", а "Арсенал" сразится с "Фулхэмом".
В воскресенье, 19 октября: "Тоттенхэм" встретится с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура действующий чемпион "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед".
Закончится тур в понедельник, 20 октября, когда "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка померяется силами с "Вест Хэмом".
Расписание и результаты матчей 8-го тура АПЛ
Суббота, 18 октября
14:30 "Ноттингем" – "Челси"
17:00 "Бернли" – "Лидс"
17:00 "Брайтон" – "Ньюкасл"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Борнмут"
17:00 "Манчестер Сити" – "Эвертон"
17:00 "Сандерленд" – "Вулверхэмптон"
19:30 "Фулхэм" – "Арсенал"
Воскресенье, 19 октября
16:00 "Тоттенхэм" – "Астон Вилла"
18:30 "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"
Понедельник, 20 октября
22:00 "Вест Хэм" – "Брентфорд"
Таблица АПЛ после 7-го тура
