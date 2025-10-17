АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

С 18 по 20 октября состоятся матчи 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 18 октября, "Ноттингем" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко примет "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.

В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Манчестер Сити", а "Арсенал" сразится с "Фулхэмом".

В воскресенье, 19 октября: "Тоттенхэм" встретится с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура действующий чемпион "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед".

Закончится тур в понедельник, 20 октября, когда "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка померяется силами с "Вест Хэмом".

Расписание и результаты матчей 8-го тура АПЛ

Суббота, 18 октября

14:30 "Ноттингем" – "Челси"

17:00 "Бернли" – "Лидс"

17:00 "Брайтон" – "Ньюкасл"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Борнмут"

17:00 "Манчестер Сити" – "Эвертон"

17:00 "Сандерленд" – "Вулверхэмптон"

19:30 "Фулхэм" – "Арсенал"

Воскресенье, 19 октября

16:00 "Тоттенхэм" – "Астон Вилла"

18:30 "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 20 октября

22:00 "Вест Хэм" – "Брентфорд"

Таблица АПЛ после 7-го тура

Таблица АПЛ после 7-го тура / © flashscore.ua

