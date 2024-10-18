АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси".
19-21 октября будут сыграны матчи восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Ипсвичем", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Манчестер Юнайтед", а "Борнмут" Ильи Забарного примет "Арсенал" Александра Зинченко.
В воскресенье "Манчестер Сити" отправится в гости к "Вулверхэмптону", а в центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика.
Завершится тур в понедельник игрой "Ноттингем" – "Кристал Пэлас".
Отметим, что поединки девятого тура АПЛ состоятся 25-27 октября.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Суббота, 19 октября
|14:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 20 октября
|16:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Понедельник, 21 октября
|22:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
Таблица АПЛ после 7-го тура
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