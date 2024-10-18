АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

19-21 октября будут сыграны матчи восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Ипсвичем", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Манчестер Юнайтед", а "Борнмут" Ильи Забарного примет "Арсенал" Александра Зинченко.

В воскресенье "Манчестер Сити" отправится в гости к "Вулверхэмптону", а в центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в понедельник игрой "Ноттингем" – "Кристал Пэлас".

Отметим, что поединки девятого тура АПЛ состоятся 25-27 октября.

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Таблица АПЛ после 7-го тура

Таблица АПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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