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АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Ливерпуль" – "Челси" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси".

19-21 октября будут сыграны матчи восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Ипсвичем", "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет противостоять "Манчестер Юнайтед", а "Борнмут" Ильи Забарного примет "Арсенал" Александра Зинченко.

В воскресенье "Манчестер Сити" отправится в гости к "Вулверхэмптону", а в центральном поединке тура сойдутся "Ливерпуль" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в понедельник игрой "Ноттингем" – "Кристал Пэлас".

Отметим, что поединки девятого тура АПЛ состоятся 25-27 октября.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Суббота, 19 октября
14:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 ИПСВИЧ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
19:30 БОРНМУТ   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 20 октября
16:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
18:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЧЕЛСИ
Понедельник, 21 октября
22:00 НОТТИНГЕМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС

Таблица АПЛ после 7-го тура

Таблица АПЛ после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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