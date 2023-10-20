АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке тура сразятся "Челси" Мудрика и "Арсенала" Зинченко.

21 – 23 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в субботу мерсисайдским дерби: "Ливерпуль" на "Энфилде" примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

В тот же день "Борнмут" еще одного защитника сборной Украины Ильи Забарного на своем поле сыграет с "Вулверхэмптоном".

Кроме этого, действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Брайтон", а центральным матчем тура станет лондонское дерби с участием украинцев: "Челси" Михаила Мудрика против "Арсенала" Александра Зинченко.

На воскресенье запланирован только один поединок: "Астон Вилла" – "Вест Хэм". Завершится тур в понедельник матчем "Тоттенхэм" – "Фулхэм".

После 8-го тура таблицу АПЛ возглавляют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 20 баллов). На третьей позиции – "Манчестер Сити" (18 очков). На четвертом месте – "Ливерпуль" (17 пунктов).

Матчи 10-го тура английской Премьер-лиги состоятся 27 – 29 октября.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 8-го тура

Таблица АПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица