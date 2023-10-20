АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

В центральном поединке тура сразятся "Челси" Мудрика и "Арсенала" Зинченко.
21 – 23 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в субботу мерсисайдским дерби: "Ливерпуль" на "Энфилде" примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.
В тот же день "Борнмут" еще одного защитника сборной Украины Ильи Забарного на своем поле сыграет с "Вулверхэмптоном".
Кроме этого, действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Брайтон", а центральным матчем тура станет лондонское дерби с участием украинцев: "Челси" Михаила Мудрика против "Арсенала" Александра Зинченко.
На воскресенье запланирован только один поединок: "Астон Вилла" – "Вест Хэм". Завершится тур в понедельник матчем "Тоттенхэм" – "Фулхэм".
- После 8-го тура таблицу АПЛ возглавляют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 20 баллов). На третьей позиции – "Манчестер Сити" (18 очков). На четвертом месте – "Ливерпуль" (17 пунктов).
- Матчи 10-го тура английской Премьер-лиги состоятся 27 – 29 октября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Суббота, 21 октября
|14:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 22 октября
|18:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|Понедельник, 23 октября
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
Таблица АПЛ после 8-го тура
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