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АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Челси" – "Арсенал" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сразятся "Челси" Мудрика и "Арсенала" Зинченко.

21 – 23 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в субботу мерсисайдским дерби: "Ливерпуль" на "Энфилде" примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

В тот же день "Борнмут" еще одного защитника сборной Украины Ильи Забарного на своем поле сыграет с "Вулверхэмптоном".

Кроме этого, действующий чемпион "Манчестер Сити" примет "Брайтон", а центральным матчем тура станет лондонское дерби с участием украинцев: "Челси" Михаила Мудрика против "Арсенала" Александра Зинченко.

На воскресенье запланирован только один поединок: "Астон Вилла" – "Вест Хэм". Завершится тур в понедельник матчем "Тоттенхэм" – "Фулхэм".

  • После 8-го тура таблицу АПЛ возглавляют "Тоттенхэм" и "Арсенал" (по 20 баллов). На третьей позиции – "Манчестер Сити" (18 очков). На четвертом месте – "Ливерпуль" (17 пунктов).
  • Матчи 10-го тура английской Премьер-лиги состоятся 27 – 29 октября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Суббота, 21 октября
14:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   БЕРНЛИ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БРАЙТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ЛУТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 ЧЕЛСИ   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 22 октября
18:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ВЕСТ ХЭМ
Понедельник, 23 октября
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ФУЛХЭМ

Таблица АПЛ после 8-го тура

Таблица АПЛ после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
155
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