АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" / © Associated Press

С 24 по 26 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 октября, поединком между "Лидсом" и "Вест Хэмом".

В субботу, 25 октября, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Сандерленд", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Брайтоном", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с действующим чемпионом "Ливерпулем".

В воскресенье, 26 октября, "Арсенал" примет "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" приедет в гости к "Астон Вилле", "Ноттингем" травмированного украинца Александра Зинченко сойдется с "Борнмутом", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко померяется силами с "Тоттенхэмом".

Расписание и результаты матчей 9-го тура АПЛ

Пятница, 24 октября

22:00 "Лидс" – "Вест Хэм"

Суббота, 25 октября

17:00 "Ньюкасл" – "Фулхэм"

17:00 "Челси" – "Сандерленд"

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

22:00 "Брентфорд" – "Ливерпуль"

Воскресенье, 26 октября

16:00 "Арсенал" – "Кристал Пэлас"

16:00 "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

16:00 "Борнмут" – "Ноттингем"

16:00 "Вулверхэмптон" – "Бернли"

18:30 "Эвертон" – "Тоттенхэм"

Таблица АПЛ после 8-го тура

Таблица АПЛ после 8-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.