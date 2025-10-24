- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков девятого тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 26 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 октября, поединком между "Лидсом" и "Вест Хэмом".
В субботу, 25 октября, "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Сандерленд", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Брайтоном", а "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с действующим чемпионом "Ливерпулем".
В воскресенье, 26 октября, "Арсенал" примет "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" приедет в гости к "Астон Вилле", "Ноттингем" травмированного украинца Александра Зинченко сойдется с "Борнмутом", а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко померяется силами с "Тоттенхэмом".
Расписание и результаты матчей 9-го тура АПЛ
Пятница, 24 октября
22:00 "Лидс" – "Вест Хэм"
Суббота, 25 октября
17:00 "Ньюкасл" – "Фулхэм"
17:00 "Челси" – "Сандерленд"
19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"
22:00 "Брентфорд" – "Ливерпуль"
Воскресенье, 26 октября
16:00 "Арсенал" – "Кристал Пэлас"
16:00 "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"
16:00 "Борнмут" – "Ноттингем"
16:00 "Вулверхэмптон" – "Бернли"
18:30 "Эвертон" – "Тоттенхэм"
Таблица АПЛ после 8-го тура
