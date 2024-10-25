АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

25-27 октября состоятся матчи девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лестером" и "Ноттингемом".

В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Астон Виллой", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Ипсвичем", "Манчестер Сити" примет "Саутгемптон", а "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Фулхэму".

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Вест Хэму", "Челси" Михаила Мудрика встретится с "Ньюкаслом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Ливерпуль".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Таблица АПЛ после 8-го тура

Таблица АПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица