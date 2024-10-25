АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Арсенал" будет принимать "Ливерпуль".
25-27 октября состоятся матчи девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Лестером" и "Ноттингемом".
В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Астон Виллой", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Ипсвичем", "Манчестер Сити" примет "Саутгемптон", а "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Фулхэму".
В воскресенье "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Вест Хэму", "Челси" Михаила Мудрика встретится с "Ньюкаслом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Ливерпуль".
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 25 октября
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|Суббота, 26 октября
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ИПСВИЧ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|Воскресенье, 27 октября
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 8-го тура
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