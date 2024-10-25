Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Арсенал" – "Ливерпуль" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Арсенал" будет принимать "Ливерпуль".

25-27 октября состоятся матчи девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лестером" и "Ноттингемом".

В субботу "Борнмут" Ильи Забарного сойдется с "Астон Виллой", "Брентфорд" Егора Ярмолюка сразится с "Ипсвичем", "Манчестер Сити" примет "Саутгемптон", а "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Фулхэму".

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" приедет в гости к "Вест Хэму", "Челси" Михаила Мудрика встретится с "Ньюкаслом", а в центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Арсенал" и "Ливерпуль".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 25 октября
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   НОТТИНГЕМ
Суббота, 26 октября
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БОРНМУТ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ИПСВИЧ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 ЭВЕРТОН   _:_   ФУЛХЭМ
Воскресенье, 27 октября
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
16:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ТОТТЕНХЭМ
16:00 ЧЕЛСИ   _:_   НЬЮКАСЛ
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 8-го тура

Таблица АПЛ после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Следующая публикация