АПЛ: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Манчестер Сити" и "Арсенал" в заочной борьбе определят обладателя чемпионского титула.

В воскресенье, 19 мая, будут сыграны матчи последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Все матчи будут проходить параллельно. Главная интрига – кто станет чемпионом: "Манчестер Сити" или "Арсенал".

"Арсенал" Александра Зинченко примет "Эвертон" Виталия Миколенко, который выбыл до конца сезона из-за травмы. А "Манчестер Сити" на своем поле встретится с "Вест Хэмом".

"Брентфорд" Егора Ярмолюка дома сразится с "Ньюкаслом", "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Челси" Михаила Мудрика на собственном стадионе сойдется с "Борнмутом" Ильи Забарного.

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За тур до финиша таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (88 очков). На втором месте идет Арсенал (86). Третью строчку занимает "Ливерпуль" (79). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (68), которая завоевала последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На пятой позиции, в зоне Лиги Европы, расположился "Тоттенхэм" (63 очка). За шестое место и попадание в Лигу конференций борются "Челси" (60), "Ньюкасл" (57) и "Манчестер Юнайтед" (57).

Что касается борьбы за выживание, то "Шеффилд Юнайтед" (16 очков) досрочно потерял шансы остаться в АПЛ. Также в Чемпионшип вылетят "Лутон" (26) и "Бернли" (24).

Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.

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Таблица АПЛ перед заключительным туром

Таблица АПЛ перед заключительным туром / Фото: flashscore.ua

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