АПЛ: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Манчестер Сити" и "Арсенал" в заочной борьбе определят обладателя чемпионского титула.
В воскресенье, 19 мая, будут сыграны матчи последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Все матчи будут проходить параллельно. Главная интрига – кто станет чемпионом: "Манчестер Сити" или "Арсенал".
"Арсенал" Александра Зинченко примет "Эвертон" Виталия Миколенко, который выбыл до конца сезона из-за травмы. А "Манчестер Сити" на своем поле встретится с "Вест Хэмом".
"Брентфорд" Егора Ярмолюка дома сразится с "Ньюкаслом", "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Челси" Михаила Мудрика на собственном стадионе сойдется с "Борнмутом" Ильи Забарного.
АПЛ: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25
За тур до финиша таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (88 очков). На втором месте идет Арсенал (86). Третью строчку занимает "Ливерпуль" (79). Топ-4 замыкает "Астон Вилла" (68), которая завоевала последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
На пятой позиции, в зоне Лиги Европы, расположился "Тоттенхэм" (63 очка). За шестое место и попадание в Лигу конференций борются "Челси" (60), "Ньюкасл" (57) и "Манчестер Юнайтед" (57).
Что касается борьбы за выживание, то "Шеффилд Юнайтед" (16 очков) досрочно потерял шансы остаться в АПЛ. Также в Чемпионшип вылетят "Лутон" (26) и "Бернли" (24).
Отметим, что в течение сезона АПЛ с двух клубов сняла очки за нарушение правил финансового фейр-плей. "Эвертон" наказали на восемь зачетных баллов, а "Ноттингем" – на четыре.
Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
|Воскресенье, 19 мая
|18:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|18:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|18:00
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|18:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18:00
|ЛУТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|18:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БОРНМУТ
|18:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
Таблица АПЛ перед заключительным туром
Читайте также:
Бундеслига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
Ла Лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
Серия А: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица