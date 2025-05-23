АПЛ: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Англии, турнирная таблица

"Челси" – "Ноттингем" / © Associated Press

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В воскресенье, 25 мая, состоятся матчи заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Главная интрига последнего тура – борьба за места в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Участие в самом статусном евротурнире уже обеспечили себе новоиспеченный чемпион АПЛ "Ливерпуль" и "Арсенал" Александра Зинченко, который занимает вторую позицию.

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За еще три путевки в Лигу чемпионов продолжают борьбу "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Челси", "Астон Вилла" и "Ноттингем".

В последнем туре "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Лестером", "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Вулверхэмптоном", а "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас", который сенсационно победил "Манчестер Сити" и завоевал Кубок Англии.

"Астон Вилла" попытается одолеть "Манчестер Юнайтед", "Челси" без отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика померяется силами с "Ноттингемом", а "Эвертон" Виталия Миколенко поборется с "Ньюкаслом".

"Арсенал" приедет в гости к "Саутгемптону", "Манчестер Сити" сыграет с "Фулхэмом", а "Тоттенхэм" после победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы и завоевание путевки в Лигу чемпионов будет принимать "Брайтон".

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Расписание и результаты матчей 38-го тура АПЛ

Воскресенье, 25 мая

18:00 "Борнмут" – "Лестер"

18:00 "Вулверхэмптон" – "Брентфорд"

18:00 "Ипсвич" – "Вест Хэм"

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18:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"

18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"

18:00 "Ноттингем" – "Челси"

18:00 "Ньюкасл" – "Эвертон"

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18:00 "Саутгемптон" – "Арсенал"

18:00 "Тоттенхэм" – "Брайтон"

18:00 "Фулхэм" – "Манчестер Сити"

Таблица АПЛ после 37-го тура

Таблица АПЛ после 37-го тура / © flashscore.ua

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