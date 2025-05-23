- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
АПЛ: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Англии, турнирная таблица
В последнем туре АПЛ в напряженной борьбе определятся обладатели путевок в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В воскресенье, 25 мая, состоятся матчи заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Главная интрига последнего тура – борьба за места в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Участие в самом статусном евротурнире уже обеспечили себе новоиспеченный чемпион АПЛ "Ливерпуль" и "Арсенал" Александра Зинченко, который занимает вторую позицию.
За еще три путевки в Лигу чемпионов продолжают борьбу "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Челси", "Астон Вилла" и "Ноттингем".
В последнем туре "Борнмут" Ильи Забарного сразится с "Лестером", "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Вулверхэмптоном", а "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас", который сенсационно победил "Манчестер Сити" и завоевал Кубок Англии.
"Астон Вилла" попытается одолеть "Манчестер Юнайтед", "Челси" без отстраненного из-за положительной допинг-пробы Михаила Мудрика померяется силами с "Ноттингемом", а "Эвертон" Виталия Миколенко поборется с "Ньюкаслом".
"Арсенал" приедет в гости к "Саутгемптону", "Манчестер Сити" сыграет с "Фулхэмом", а "Тоттенхэм" после победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы и завоевание путевки в Лигу чемпионов будет принимать "Брайтон".
Расписание и результаты матчей 38-го тура АПЛ
Воскресенье, 25 мая
18:00 "Борнмут" – "Лестер"
18:00 "Вулверхэмптон" – "Брентфорд"
18:00 "Ипсвич" – "Вест Хэм"
18:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"
18:00 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"
18:00 "Ноттингем" – "Челси"
18:00 "Ньюкасл" – "Эвертон"
18:00 "Саутгемптон" – "Арсенал"
18:00 "Тоттенхэм" – "Брайтон"
18:00 "Фулхэм" – "Манчестер Сити"
Таблица АПЛ после 37-го тура
Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.