АПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу
Смотрите календарь всех поединков стартового тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе.
В пятницу, 15 августа, стартует новый сезон английской Премьер-лиги (АПЛ).
В матче-открытии действующий чемпион "Ливерпуль" будет принимать "Борнмут", который несколько дней назад продал украинского защитника Илью Забарного в ПСЖ.
В субботу, 16 августа, "Астон Вилла" сразится с "Ньюкаслом", "Тоттенхэм" после поражения от ПСЖ в Суперкубке УЕФА примет новичка элитного дивизиона "Бернли", а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Вулверхэмптону".
В воскресенье, 17 августа, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Ноттингемом", а "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Кристал Пэлас", который начал сезон с сенсационной победы над "Ливерпулем" в Суперкубке Англии.
В тот же день в центральном поединке первого тура АПЛ сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" украинца Александра Зинченко.
Закончится тур в понедельник, 18 августа, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет противостоять "Лидсу", который вернулся в АПЛ.
Расписание матчей 1-го тура АПЛ
Пятница, 15 августа
22:00 "Ливерпуль" – "Борнмут"
Суббота, 16 августа
14:30 "Астон Вилла" – "Ньюкасл"
17:00 "Брайтон" – "Фулхэм"
17:00 "Сандерленд" – "Вест Хэм"
17:00 "Тоттенхэм" – "Бернли"
19:30 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"
Воскресенье, 17 августа
16:00 "Ноттингем" – "Брентфорд"
16:00 "Челси" – "Кристал Пэлас"
18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"
Понедельник, 18 августа
22:00 "Лидс" – "Эвертон"
