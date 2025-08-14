АПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 15 августа, стартует новый сезон английской Премьер-лиги (АПЛ).

В матче-открытии действующий чемпион "Ливерпуль" будет принимать "Борнмут", который несколько дней назад продал украинского защитника Илью Забарного в ПСЖ.

В субботу, 16 августа, "Астон Вилла" сразится с "Ньюкаслом", "Тоттенхэм" после поражения от ПСЖ в Суперкубке УЕФА примет новичка элитного дивизиона "Бернли", а "Манчестер Сити" приедет в гости к "Вулверхэмптону".

Реклама

В воскресенье, 17 августа, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка встретится с "Ноттингемом", а "Челси" отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Кристал Пэлас", который начал сезон с сенсационной победы над "Ливерпулем" в Суперкубке Англии.

В тот же день в центральном поединке первого тура АПЛ сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

Закончится тур в понедельник, 18 августа, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет противостоять "Лидсу", который вернулся в АПЛ.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ

Пятница, 15 августа

Реклама

22:00 "Ливерпуль" – "Борнмут"

Суббота, 16 августа

14:30 "Астон Вилла" – "Ньюкасл"

17:00 "Брайтон" – "Фулхэм"

Реклама

17:00 "Сандерленд" – "Вест Хэм"

17:00 "Тоттенхэм" – "Бернли"

19:30 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"

Воскресенье, 17 августа

Реклама

16:00 "Ноттингем" – "Брентфорд"

16:00 "Челси" – "Кристал Пэлас"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Понедельник, 18 августа

Реклама

22:00 "Лидс" – "Эвертон"

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Забарный трогательно простился с "Борнмутом" перед трансфером в ПСЖ.