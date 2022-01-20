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АПЛ: "Тоттенхэм" вырвал победу благодаря историческому камбэку в компенсированное время, "Манчестер Юнайтед" одолел оппонента за 12 минут

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АПЛ: "Тоттенхэм" вырвал победу благодаря историческому камбэку в компенсированное время, "Манчестер Юнайтед" одолел оппонента за 12 минут

Associated Press

Каждый из фаворитов по-разному получил три балла.

Весьма результативно прошли перенесенные матчи 17 тура английской Премьер-лиги.

Так, лондонский "Тоттенхэм" на выезде в невероятной концовке одержал волевую победу над "Лестером" со счетом 3:2.

Открыли счет хозяева, произошло это на 24 минуте – автором забитого гола стал Патсон Дака. Впрочем, уйти на перерыв, ведя в счете, "лисам" не удалось, ведь на 38 минуте паритет восстановили Харри Кейн.

После перерыва забитого мяча пришлось ждать до 76 минутыДжеймс Мэддисон точным ударом во второй раз вывел "Лестер" вперед. Казалось, что хозяева сумеют неожиданно победить "шпор", однако другого мнения был форвард лондонцев – Стивен Бергвейн. 24-летний нидерландец сначала на пятой компенсированной к основному времени минуте сравнял счет на табло, а через мгновение принес "Тоттенхэму" победу.

Интересно, что этот камбэк "шпор" стал историческим, ведь он самый поздний в АПЛ. Бывший рекорд принадлежал "Манчестер Сити" – в мае 2012 года "горожане" проигрывали на 91:14, но в конце концов одолели "Квинс Парк Рейнджерс" со счетом 3:2, что позволило им стать чемпионом Англии.

Вашему вниманию видеообзор этой игры.

  • Писоя этой победы команда Антонио Конте набрала 36 очков и поднялась на пятую позицию в турнирной таблице. Кроме того, у "шпор" еще есть несколько матчей в запасе. "Тоттенхэм" продолжил беспроигрышную серию в АПЛ до девяти матчей. При Конте "шпоры" еще не проигрывали в рамках чемпионата Англии;
  • "Лестер", в свою очередь, остался с 25 пунктами на десятом месте. Они также имеют ряд матчей в запасе;
  • Следующие матчи "Лестер" и "Тоттенхэм" проведут в воскресенье, 23 января. "Лисицы" в рамках 23-го тура АПЛ принимают "Брайтон", а лондондцы в дерби померяются силами из "Челси" на его поле.

Несколько легче свои три балла в 17-м туре АПЛ получил "Манчестер Юнайтед", который на выезде разобрался с "Брентфордом" (3:1).

Подопечные Ральфо Рангника все вопросы о победителе игры решили за 12 минут второго тайма. С 55 по 77 минуты "красные дьяволы" трижды расписались в сетке ворот оппонента. Забитыми голами отличились Энтони Эланга, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд.

Все, на что хватило "Брентфорду", так это на мяч престижа от Айвена Тоуни, который он забил на 85 минуте.

Вашему вниманию видеообзор этого матча.

  • "Манчестер Юнайтед" набрал 35 очков и остался на седьмой строчке. У команды Рангника также есть матчи в запасе;
  • "Брентфорд" остался с 23 баллами на 14 позиции;
  • 22 января "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд" проведут домашние матчи в рамках 23-го тура АПЛ. Соперниками "манкунианцев" станет "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко, а "шмели" примут "Вулверхэмптон" другого футболиста с украинским паспортом – Макса Килмана.
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