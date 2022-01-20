АПЛ: "Тоттенхэм" вырвал победу благодаря историческому камбэку в компенсированное время, "Манчестер Юнайтед" одолел оппонента за 12 минут

АПЛ: "Тоттенхэм" вырвал победу благодаря историческому камбэку в компенсированное время, "Манчестер Юнайтед" одолел оппонента за 12 минут

Каждый из фаворитов по-разному получил три балла.

Весьма результативно прошли перенесенные матчи 17 тура английской Премьер-лиги.

Так, лондонский "Тоттенхэм" на выезде в невероятной концовке одержал волевую победу над "Лестером" со счетом 3:2 .

Открыли счет хозяева, произошло это на 24 минуте – автором забитого гола стал Патсон Дака. Впрочем, уйти на перерыв, ведя в счете, "лисам" не удалось, ведь на 38 минуте паритет восстановили Харри Кейн.

После перерыва забитого мяча пришлось ждать до 76 минуты — Джеймс Мэддисон точным ударом во второй раз вывел "Лестер" вперед. Казалось, что хозяева сумеют неожиданно победить "шпор", однако другого мнения был форвард лондонцев – Стивен Бергвейн. 24-летний нидерландец сначала на пятой компенсированной к основному времени минуте сравнял счет на табло, а через мгновение принес "Тоттенхэму" победу.

Интересно, что этот камбэк "шпор" стал историческим, ведь он самый поздний в АПЛ. Бывший рекорд принадлежал "Манчестер Сити" – в мае 2012 года "горожане" проигрывали на 91:14, но в конце концов одолели "Квинс Парк Рейнджерс" со счетом 3:2, что позволило им стать чемпионом Англии.

Вашему вниманию видеообзор этой игры.

Писоя этой победы команда Антонио Конте набрала 36 очков и поднялась на пятую позицию в турнирной таблице. Кроме того, у "шпор" еще есть несколько матчей в запасе. "Тоттенхэм" продолжил беспроигрышную серию в АПЛ до девяти матчей. При Конте "шпоры" еще не проигрывали в рамках чемпионата Англии;

"Лестер", в свою очередь, остался с 25 пунктами на десятом месте. Они также имеют ряд матчей в запасе;

Следующие матчи "Лестер" и "Тоттенхэм" проведут в воскресенье, 23 января. "Лисицы" в рамках 23-го тура АПЛ принимают "Брайтон", а лондондцы в дерби померяются силами из "Челси" на его поле.

Несколько легче свои три балла в 17-м туре АПЛ получил "Манчестер Юнайтед", который на выезде разобрался с "Брентфордом" ( 3:1 ).

Подопечные Ральфо Рангника все вопросы о победителе игры решили за 12 минут второго тайма. С 55 по 77 минуты "красные дьяволы" трижды расписались в сетке ворот оппонента. Забитыми голами отличились Энтони Эланга, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд.

Все, на что хватило "Брентфорду", так это на мяч престижа от Айвена Тоуни, который он забил на 85 минуте .

Вашему вниманию видеообзор этого матча.