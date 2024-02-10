АПЛ: Ярмолюк помог "Брентфорду" одержать победу, "Борнмут" с Забарным потерпел поражение

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Англии с участием украинцев Егора Ярмолюка и Ильи Забарного.

В поединках 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Брентфорд" Егора Ярмолюка в гостях обыграл "Вулверхэмптон" ( 0:2 ), а "Борнмут" другого украинца Ильи Забарного на выезде уступил "Фулхэму" ( 3:1 ).

На 35-й минуте "пчелы" вышли вперед благодаря голу Кристиана Норгорда. На 77-й минуте Айвен Тони удвоил преимущество гостей – предголевой пас сделал Ярмолюк, который вышел на поле на 69-й минуте.

После этой победы "Брентфорд" (25 очков) поднялся на 14-е место в АПЛ. "Вулверхэмптон" (32 балла) занимает десятую позицию.

В параллельном матче "Фулхэм" дважды за первый тайм поразил ворота "вишен" – отметились Бобби Де Кордова-Рид и Родригу Муниз. В начале второго тайма "Борнмут" сократил отставание – на 50-й минуте забил Маркос Сенеси, но уже через две минуты Родригу Муниз оформил дубль, установив окончательный счет поединка.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и отыграл полный матч.

Благодаря этому успеху "Фулхэм" (29 пунктов) поднялся на 12-ю позицию в АПЛ. "Борнмут" (27 баллов) опустился на 13-е место.

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